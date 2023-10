Bad Wurzacher treffen auf unerwartete Gegenwehr

Schwerer als erwartet hat sich die erste Herrenmannschaft am fünften Spieltag gegen den unerwartet stark aufspielenden KSG Mengen-Sigmaringen getan. Dennoch reichte es am Ende zum Sieg. Die Keglerinnen der TSG dagegen verloren in der Verbandsliga.

Oberliga Herren: TSG Bad Wurzach ‐ KSG Mengen-Sigmaringen 6:2 (3468:3449). ‐ Nach dem Starterpaar konnte die TSG einen kleinen Vorsprung von nur sieben Holz bei einem gewonnenen MP verzeichnen. Pascal Dosch verlor mit 561:618 deutlich, während Tobias Müller mit 595:531 gewann und den ersten MP holte. Anschließend gerieten die Wurzacher unter Druck, als Gerhard Weber und Christoph Pflug mit 549:642 massiv Holz abgeben mussten. Rolf Hlawatschek konnte mit einem 614:578 nur einen Teil des Rückstands ausgleichen und den zweiten MP gewinnen. In der Schlusspaarung fielen die Wurzacher nach den ersten beiden Sätzen weiter zurück, doch nun zeigten die Gegner Schwächen, die die Wurzacher umgehend ausnutzten. Marco Hlawatschek gewann sein Spiel mit guten 582 : 564 und Maximilian Model glich mit seinem 567:516 den Rückstand aus und führte seine Mannschaft zum knappen Sieg. In der kommenden Woche hat die TSG spielfrei.

Frauen-Verbandsliga: KSC Hattenburg ‐ TSG Bad Wurzach 6:2 (3092:2990). ‐ Nach der ersten Paarung sah es für die Wurzacher Frauen noch hoffnungsvoll aus, als Heike Dentler mit 498:494 den ersten MP gewann und Christine Butscher mit 511:515 mit nur vier Holz unterlag. In der Mitte unterlagen Monika Rölz/Sabrina Costa hoch mit 466:526, während Zoe Sgryska mit der Tagesbestleistung von 550:535 etwas aufholen konnte und den zweiten MP gewann. Julia Nachbaur unterlag anschließend mit 473:501 und Gabriele Schnitzer mit 492:521. Die Wurzacher Damen stehen derzeit auf dem 6. Tabellenplatz. Ihr nächstes Spiel findet am Sonntag um 13 Uhr in Lonsee statt.

1. Regionalliga Oberschwaben/Zollern: TSG Bad Wurzach 2 ‐ SKG Balingen 5:3 (3312:3253). ‐ Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten sahen die Wurzacher, derzeit auf Platz fünf, als große Herausforderung an, rechneten sich aber durchaus Chancen aus. Der ins Starterfeld gesetzte Arnold Zapf war von Beginn an überlegen und gewann mit 561:493. Zeitgleich unterlag Florian Hauton nur knapp mit 539:546. Das Wurzacher Mittelpaar zeigte ebenfalls Dominanz und besiegte beide Gegner. Fabian Lang mit 563:506 und Wolfgang Weishäupl mit 568:550. Das Schlusspaar konnte zwar nicht mehr punkten, doch der große Vorsprung reichte zum Sieg. Die zweite Mannschaft bestreitet ihr nächstes Spiel am Samstag um 16 Uhr gegen den KSC Hattenburg 2.

1. Bezirksliga Oberschwaben/Zollern: TSG Bad Wurzach 3 ‐ KSG Mengen-Sigmaringen 6:2 (3325:3295). ‐ Das nächste Spiel der dritten Herrenmannschaft findet am Samstag um 13 Uhr gegen die SG Baienfurt/Bergatreute 2 statt.

Weitere Ergebnisse:

1. Bezirksliga Oberschwaben/Zollern: TSG Bad Wurzach 4 ‐ SG Baienfurt-Bergatreute 5:3 (3157:3153).

Bezirksklasse A Oberschwaben/Zollern: TSG Bad Wurzach 5 ‐ SKV Grüne Au Ebingen 2:4 (1988:1989).

Bezirksklasse B Oberschwaben/Zollern: KSC Hattenburg ‐ TSG Bad Wurzach Gemischte 5:1 (1781:1728).