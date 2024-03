Bad Wurzacher Kurkonzerte starten ab Ostern

Gleich mit zwei Terminen hintereinander beginnen die Kurkonzerte im Musikpavillon vor dem Kurhaus Bad Wurzach. Den Auftakt am Ostersonntag, 31. März, macht die Stadtkapelle Bad Wurzach. Am Ostermontag, 1. April, spielt die Musikkapelle Ziegelbach. Die Veranstaltungen finden immer um 10.30 Uhr statt. Der Eintritt für die rund einstündige Konzertreihe ist kostenfrei. Neu in diesem Jahr: bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in das Kurhaus Bad Wurzach verlegt. Weitere Termine im April: Sonntag, 7. April: Musikkapelle Seibranz; Sonntag, 14. April: Musikkapelle Dietmanns; Sonntag, 21. April: Musikkapelle Eggmannsried und Sonntag, 28. April: Musikkapelle Arnach.