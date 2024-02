Bad Wurzacher Keglerinnen siegen mit Bahnrekord

Am Samstag empfingen die Damen der TSG Bad Wurzach die TSG Ailingen zum Pokalspiel, das sie in überzeugender Manier gewannen (7:1, 3439:3289). Die Wurzacher mussten in letzter Zeit einige Niederlagen einstecken, und gingen gerade deshalb sehr entschlossen in diese Partie.

Trotz guter Leistungen des Starterpaares war von Anfang an zu erkennen, dass die Gegner dagegenhalten wollten. Sabrina Costa spielte stark und konnte mit 577:561 den ersten Mannschaftspunkt gewinnen. Zeitgleich zog auch Zoe Sgryska alle Register, musste den MP aber trotzdem mit 574:582 ihrer Gegnerin überlassen. Mit einem kleinen Vorsprung von acht Holz ging das Mittelpaar ins Spiel. Während Julia Nachbaur ihr Spiel konsequent durchzog und mit 572:542 deutlich gewann, hatte Gabriele Schnitzer anfangs Schwierigkeiten. Nach einem schwachen ersten Satz (114 Holz), drehte sie aber auf, erzielte das beste Satzergebnis (168 Holz), und siegte letztlich mit 563:553.

Mit einem Polster von 48 Holz ging also das Schlusspaar ins Spiel, das trotz der drei bereits gewonnenen Mannschaftspunkte noch nicht gewonnen war. Doch auch das Wurzacher Schlusspaar zeigte Kegeln auf hohem Niveau. Während Heike Dentler ihre Gegnerin mit 578:552 besiegte, konnte Monika Rölz den schlechten Tag ihrer Gegnerin auszunutzen und mit 575:499 deutlich gewinnen. Dank der geschlossenen Mannschaftsleistung erzielten die TSG-Damen das Gesamtergebnis von 3439 Holz und übertrafen damit ihren alten Bahnrekord von 3401 deutlich.