Bad Wurzacher Keglerinnen gewinnen auswärts

Mit gemischten Gefühlen gingen die Wurzacher Damen in dieses Spiel, da die Aulendorfer Mannschaft sicherlich dank ihrer Heimstärke heftige Gegenwehr leisten wird. Doch die Wurzacher Damen spielten ihr Spiel und so kam es, dass die TSG Bad Wurzach am Ende mit 6:2 (3344:3315 Kegel) siegte.

Hohes Niveau beim Schlusspaar

Nach dem Starterpaar wurde ein Vorsprung von 16 Holz, bei zwei gewonnenen Mannschaftspunkten (MP), herausgespielt. Zoe Sgryska punktete mit 564:567 und Julia Nachbaur mit 545:526. Anschließend erhöhte Gabriele Schnitzer den Vorsprung mit 568:523 während Christine Butscher mit 521:554 unterlag. Mit 28 Holz Vorsprung und drei gewonnenen MP ging das Schlusspaar ins Spiel. Und das zeigte eine Begegnung auf extrem hohem Niveau. Alle vier Spielerinnen zogen sämtliche Register und die Spannung war kaum zu überbieten. Letztendlich setzten sich die Wurzacher Damen durch. Während Monika Rölz trotz einer guter Leistung mit 562:574 knapp unterlag, gewann die Tagesbeste, Heike Dentler, ihr Spiel mit 584:571.

Nach diesem Erfolg stehen die Bad Wurzacher Damen nun mit 6:6 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der Verbandsliga. Das nächste Spiel der ersten Damen findet am Samstag um 16.30 Uhr zu Hause gegen Ulm statt. Die erste Herrenmannschaft tritt am selben Tag ab 12.30 Uhr beim SKC Vilsingen an.