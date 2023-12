Bad Wurzacher Kegler bleiben ungeschlagen

Die Bad Wurzacher Kegler haben am Samstag den KV Gerstetten zum Nachholspiel zu Gast gehabt. Das Team aus Heidenheim ist im unteren Drittel der Tabelle zu finden und stellte für Bad Wurzach keine Herausforderung dar.

Tobias Müller zeigte sich in Bestform und besiegte seinen Gegenspieler deutlich mit 610:541. Auch Gerhard Weber kegelte auf sehr hohem Niveau und gewann den zweiten Mannschaftspunkt für die Gastgeber (595:544). Rolf Hlawatschek wurde durch den Jugendspieler Philipp Hartmann ersetzt. Der verlor trotz guter Leistung mit 523:556. Christoph Pflug hingegen siegte mit 607:530 und holte einen weiteren MP. Marco Hlawatschek unterlag gegen den Topspieler der Gerstettener mit 540:586 und gab den zweiten MP ab. Maximilian Model gelang es erst in der Schlussphase, seiner Mannschaft den vierten MP zu sichern (574:567). Die Wurzacher absolvierten in dieser Saison erst sieben von neun Spielen und liegen mit 14:0 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze der Oberliga Südwürttemberg.

Die nächste Begegnung am 16. Dezember ist ein Nachholspiel und wird um 14 Uhr zu Hause gegen den TSV Niederstotzingen ausgetragen.