Die vier christlichen Kirchengemeinden von Bad Wurzach laden ab diesem Monat wieder zum Friedensgebet ein. Erstmals ist es am kommenden Sonntag, 7. April.

„Frieden beginnt ...“ ist das diesjährige Motto der Reihe, die diesmal unter der Federführung der Freien Christengemeinde steht. Sie feiert in diesem Jahr auch ihr 30-jähriges Bestehen in der Kurstadt. „Das Jahresthema haben wir bewusst offen formuliert“, sagen Lothar Dopfer von der Freien Christengemeinde und Rainer Reschetzki von der Neuapostolischen Gemeinde. So eröffne es „unwahrscheinlich viele Möglichkeiten“ zum Fortführen der Formulierung. „Frieden zu schaffen beginnt ja nicht erst, wenn der Krieg oder der große Ärger da sind. Er beginnt jeden Tag im Kleinen, mit einem freundlichen Wort, einem Händedruck, einem netten Gespräch und und und“, so der Gemeindevorsteher der Neuapostolischen Kirche.

Die Absicht

So verstehen die katholische, evangelische und neuapostolische Gemeinde sowie die Freie Christengemeinde seit 2019, als sie erstmals Friedensgebete organisiert haben, ihre Veranstaltungsreihe: „Unser Ziel ist nicht eine Missionierung oder eine politische Stellungnahme in irgendeine Richtung. Wir wollen vielmehr einen Friedensimpuls setzen, klar machen, was Frieden bedeutet und wie dankbar wir sein können, dass wir hier bei uns solche Zeiten erleben. Das ist nicht selbstverständlich.“

Wir Christen stehen zusammen und verstecken uns nicht. Lothar Dopfer

Etwa 60 Personen seien der feste Besucherstamm bei den Friedensgebeten an den Sonntagabenden auf dem Klosterplatz, erzählt Lothar Dopfer. „Immer wieder schließen sich dann auch Passanten, oft sind das Kurgäste, an, die uns sehen. Deswegen haben wir die Friedensgebete ja auch bewusst an einem sehr öffentlichen Platz und nicht in einem Kirchengebäude.“ Gleichzeitig solle diese bewusst gewählte Öffentlichkeit zeigen: „Wir Christen stehen zusammen und verstecken uns nicht.“

Ausweichort Konzertmuschel

Nur bei Regen wurde bislang in die Stadtpfarrkirche ausgewichen. Das Gotteshaus soll in diesem Jahr durch die Konzertmuschel beim Kurhaus ersetzt werden. „Nur wenn es Krotten hagelt, gehen wir in St. Verena, wofür wir der katholischen Gemeinde sehr dankbar sind“, so Reschetzki.

Dopfer und Reschetzki sind als Vertreter des Orga-Team stolz darauf, „dass wir in Bad Wurzach mit den Friedensgebeten etwas Besonderes haben und dass hier die Ökumene so gut funktioniert“.

Die Termine

Das erste Friedensgebet ist an diesem Sonntag, 7. April, ab 18 Uhr auf dem Klosterplatz. Danach findet es jeden ersten Sonntag im Monat um diese Zeit und an diesem Ort statt. Zweimal wird es um eine Woche nach hinten verschoben, nämlich auf den 14. Juli (wegen der Lichterprozession der Heilig-Blut-Woche) und auf den 13. Oktober (wegen des verkaufsoffenen Sonntags).

Der Ablauf

Nach einer kurzen Begrüßung wird gemeinsam ein Lied gesungen, dann wird als Impuls ein Gedanke zum Frieden vorgetragen. Anschließend wird gebetet, es folgt ein weiteres Lied. Nach dem „Vaterunser“, während dessen man sich an den Händen hält (Reschetzki: „Das ist immer ein Gänsehautmoment.“), erteilt ein Geistlicher den Segen, und mit einem weiteren Lied endet die Veranstaltung. Für eine musikalische Begleitung ist gesorgt. Die Veranstaltung dauert etwa 20 Minuten.

Das erste und das letzte Friedensgebet der Jahresreihe gestalten die vier christlichen Gemeinden gemeinsam. Dazwischen haben auch Vereine, Gruppen oder Privatleute die Möglichkeit es zu gestalten. Diese Jahr machen beispielsweise die Ministranten von St. Verena und der Partnerschaftsverein mit. Eine Mitarbeit im Orga-Team ist auch jederzeit möglich und willkommen.