22 Frauen und Männer stellen sich auf der Liste der CDU Bad Wurzach zur Wahl des Gemeinderats am 9. Juni. Zwei amtierende Stadträtinnen sind nicht mehr dabei. Ebenso finden sich zwei Makel auf einer ansonsten personell sehr gut besetzten Liste.

Die Christdemokraten haben in Bad Wurzach am längsten von allen vier antretenden Parteien und Wählervereinigungen mit der Nominierung gewartet. Das hat sich gelohnt. Noch am Abend der Versammlung am Freitagabend im Gasthof Hirsch in Unterschwarzach fanden sich zwei weitere Kandidaten.

Eine Ortschaft unbesetzt

Emina Wiest-Salkanovic, Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, freute sich, dass es gelungen war, in vier Ortschaften die Maximalanzahl Plätze zu belegen. In vier weiteren schicken die Christdemokraten ebenfalls mindestens einen Kandidaten ins Rennen. Leer bleibt die Liste indes in Haidgau. Nicht die Maximalzahl an Kandidaten stellt die CDU auch im Zentralort.

„Die politische Landschaft und die Streitkultur haben sich in den vergangenen Jahren verändert, Viele Menschen tun sich schwer, sich zu einer Partei zu bekennen“, bedauerte Wiest in ihrer Begrüßung. Trotzdem wird die CDU mit der personell stärksten Liste aller vier antretenden Parteien und Wählervereinigungen ins Rennen gehen.

Anstehende Themen

Biosphärengebiet, Freiflächen-PV, Riedturm und Windkraft seien wohl die wichtigsten anstehenden Themen, blickt Wiest voraus. „Sie haben es in sich. Der Gegenwind ist stürmisch.“

Berthold Kibler, der zum Versammlungsleiter gewählt wurde, zeigte sich „begeistert über die vielen jungen Gesichter in unserer Runde. Das ist eine ganz tolle Mischung.“ Man habe wortwörtlich „bis zur letzten Minute“ um Kandidaten gekämpft. „Aber das haben wir gern getan, das ist uns unser Bad Wurzach wert.“

Hoher Frauenanteil

Neun Frauen und 13 Männer stehen auf der Liste. Nicht mehr dabei sind die amtierenden Stadträtinnen und Ortsvorsteherinnen Silvia Schmid (Unterschwarzach) und Monika Ritscher (Dietmanns). In Petra Greiner (Seibranz) und Marga Loritz (Gospoldshofen) stehen aber zwei Ortsvorsteherinnen auf der Liste. Die Altersspanne der Kandidaten von 21 bis 70 Jahre.

In geheimer Wahl wurden folgende Personen auf die CDU-Liste gewählt.

Die Kandidaten

Zentralort: 1. Klaus Schütt (70), 2. Sibylle Allgaier (54), 3. Patrick Bissenberger (30), 4. Heinrich Vincon (60), 5. Florian Kibler (30), 6. Cornelia Föhr (49).

Arnach: 1. Lisa Brechter (33), 2. Ewald Riedl (61).

Dietmanns: 1. Andreas Berle (38), 2. Katja Weidner (26).

Eintürnen: 1. Ewald Bodenmüller (58), 2. Brigitte Einführ-Garnitz (57).

Gospoldshofen: 1. Marga Loritz (60).

Hauerz: 1. Emina Wiest-Salkanovic (52), 2. Raphael Kroll (30), 3. Johannes Angerer (27).

Seibranz: 1. Petra Greiner (53), 2. Markus Daiber (43), 3. Yvonne Reich (44).

Unterschwarzach: 1. Paul Kibler (41).

Ziegelbach: 1. Armin Müller (52), 2. Aaron Wirth (21).

Das Ziel der CDU

Ziel der CDU ist es, erneut die stärkste Fraktion im Gemeinderat zu stellen. Bislang hat sie zehn der 22 Sitze. Ende April will die Partei mit dem Wahlkampf beginnen, um auch die Briefwähler zu erreichen.