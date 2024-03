Eindringlich hat Bürgermeisterin Alexandra Scherer beim Kultur- und Heimatverein Wurzen in Bad Wurzach für den geplanten Standort des Riedturms geworben. Der ist nämlich, wie der alte und neue Vorsitzende Markus Vinçon zuvor gesagt hatte, zwar für den Turm, aber gegen den Standort.

Vinçon berichtete in seinem Jahresrückblick in der Gaststätte Wurzelsepp von einer unfallfreien Saison mit 113 Fahrtagen von April bis Oktober. 233 Mal war in dieser Zeit das Torfbähnle unterwegs. 9800 Besucher wurden im Oberried gezählt, das sind fast 1400 mehr als vergangenes Jahr. Rund die Hälfte der Besucher besichtigte auch das Torfmuseum. Sehr gut angenommen wurde auch wieder das Bähnlesfest im August.

Verstärkung gesucht

Der Vereinsvorsitzende dankte allen Beteiligten, vor allem den Bähnlesfahrern und Sprechern. Weitere Ehrenamtliche zu gewinnen, bleibe für den „Wurzen“ das Gebot der Stunde: „Wir brauchen noch ein paar Jüngere. Arbeit haben wir immer.“

Bis zur ersten Fahrt dieses Jahres am 10. April ist laut Vinçon noch einiges zu tun. Beispielsweise erhalten die Waggons neue Dächer. Außerdem wird derzeit eine Brücke neu gebaut. Wenn dies beendet ist, müssen auf ihr die Gleise wieder verlegt werden.

Mit Karte zahlen?

Ein Ticket für die Bahnfahrt kostet künftig vier Euro und damit einen Euro mehr als bisher. Der Preis fürs Kombiticket Bahn/Museum bleibt unverändert bei sechs Euro. Nachdenken müsse man über ein elektronisches Bezahlsystem, so Vinçon. „Immer mehr wollen mit Karte zahlen.“

Leisten könnte sich der Verein das, wie aus dem Kassenbericht von Andreas Stangel hervorging. Er berichtete von „einem der höchsten Jahresgewinne“ in der Vereinsgeschichte. Das Konto ist prall gefüllt. „Wir mussen gucken, wie wir das Geld auch mal ausgeben“, so Stangel. Die Kassenprüfer Max Menig und Gerd Sonnenmoser bescheinigten ihm „hervorragende Arbeit“.

Markus Vinçon (Foto: Steffen Lang )

Nach der einstimmig erteilten Entlastung leitete Scherer die anstehenden Wahlen. Vinçon und Stangel wurden dabei ebenso wie die Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Ausschuss sind Max Menig und Bernhard Klein.

Die Turmdiskussion

„Turm ja, aber nicht an diesem Standort“, hatte Vinçon in seinem Rückblick die folgende Diskussion mit dem offiziellen Vereinssicht auf das geplante Projekt eröffnet. Der „Wurzen“ fürchtet um „die gemütliche Bähnlesatmosphäre“ und die Frequenz im Torfmuseum.

Es wird nur mit Ihnen gehen Bürgermeisterin Scherer

Der Standort am alten Haidgauer Torfwerk sei nach einr Alternativenprüfung der geeignetste, hielt Scherer dem entgegen. Das Gelände sei durch die frühere industrielle Nutzung vorbelastet und gerade eben durch die Torfbahn gut erschlossen. Sie versicherte den Vereinsmitgliedern, dass der Heimatverein in die Planung der Besucherlenkung „eng eingebunden“ werde. „Es wird nur mit Ihnen gehen, wir werden Ihnen nichts überstülpen.“

Auch für Wurzacher

„Wir haben das Torfbähnle und das Torfmuseum, aber wir hätten eben gerne noch etwas dazu“, warb Scherer um ein Miteinander. Ziel sei es, Gästen der Stadt insgesamt „ein attraktives Ganztagespaket“ anzubieten und sie so länger hier zu halten, als dies bisher oft der Fall ist. Aber auch für die Wurzacher selbst sei der Turm gedacht, um das Ried, das früher zum Alltag der Menschen hier gehörte, wieder erleb- und sichtbar zu machen.

Klar ist nach den Worten der Bürgermeisterin, dass es beim Turm keine weiteren Dinge geben wird: „kein Spielplatz, kein WC, kein Picknickplatz, keine Parkplätze für Autos oder Fahrräder“. Auch bei der Verallia werde man nicht parken dürfen. Daher sei ein Konzept zur Besucherlenkung sehr wichtig.

Sobald das Projekt über den Zuschuss des Landes, der beantragt, aber noch nicht zugesagt ist, finanziell gesichert sei, werde die Stadt alle Bürger, Vereine und Naturschützer offen und ausführlich informieren, was geplant sei, so die Zusicherung der Bürgermeisterin.

Spontaner Ausflug

Für seine Arbeit zollte Scherer dem „Wurzen“ hohes Lob. „Sie sind ein ganz wichtiger Verein, der mit buchstäblich körperlichem Einsatz die Tradition der Stadt bewahrt“. Sie sei vergangenes Jahr spontan mit der Literaturpreisträgerin Monika Czernin und deren Familie ans Oberried gefahren - und man habe ihnen ebenso spontan eine Bähnlesfahrt und einen Besuch des Museums ermöglicht. „Auch das Torfmuseum ist wirklich sehenswert“, so Scherer. Die Stadt sei gerne bereit, bei der weiteren Werbung dafür zu unterstützen, bot sie an.