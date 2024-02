Eine wegweisende Entscheidung hat der Gemeinderat Bad Wurzach in seiner Sitzung am Montag getroffen. Er beschloss das Aussehen der neuen touristischen Beschilderung in der Stadt.

Mit der Konzeption der neuen Wegweisung für Fußgänger hatte die Stadt vergangenes Jahr die BTE Tourismus- und Regionalberatung beauftragt. Deren Kemptener Büroleiter Albert Rinn stellte die Ergebnisse im Gemeinderat vor. Sie wurden gemeinsam mit einer örtlichen Arbeitsgruppe entwickelt.

An 34 Standorten sollen demnach Richtungswegweiser aufgestellt werden, an 19 weiteren sogenannte Wiederholungskennzeichen zur Wegebestätigung. Hinzu kommen vier Info-Stelen, die Wissenswertes über die Sehenswürdigkeiten vermitteln. Sie sollen am Torfmuseum, am Klosterplatz, vor dem Kurhaus und nahe des Salvatorkollegs stehen.

Das soll erreicht werden

Als „Leitplanken“ für die neue Beschilderung bezeichnete BWI-Chefin Johanne Gaipl die Reduzierung der derzeitigen Beschilderung, deren Anpassung an das aktuelle Corporate Design der Stadt sowie die Vernetzung von Sehenswürdigkeiten, Kurgebiet, Naturschutzgebiet und Innenstadt. Aufgrund der gewünschten Reduzierung des Schilderwalds wird auf die Ausweisung von Gastronomie und Einzelhandel verzichtet. „Die Innenstadt wird aber in den Außenbereichen gut ausgeschildert“, versicherte Gaipl.

Wer billig kauft, kauft zweimal. Albert Rinn

Die Kosten für die neue Beschilderung schätzt Rinn auf maximal knapp 47.000 Euro netto. Hinzu kommen die Baukosten, die der Experte je nach Aufwand mit 300 bis 600 Euro pro Standort angab, sowie das Honorar der Beratungsfirma. Insgesamt sind im Haushalt der Stadt 100.000 Euro für das Projekt vorgesehen.

Rinn riet dem Gremium, bei der Qualität der Schilder nicht zu sparen. „Wer billig kauft, kauft zweimal“, zitierte er ein Sprichwort. Immerhin sei die neue Beschilderung, die die bisherige aus den späten 1990er-Jahren ersetzt, für viele Jahre gedacht.

So werden die neuen Wegweiser zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt aussehen. (Foto: BTE Tourismus- und Regionalberatung )

Einstimmig votierte der Gemeinderat für das neue Beschilderungssystem. Bei der Farbe der neuen Wegweiser entschieden sich 13 der 18 Stimmberechtigten für Dunkelblau. Die Alternative wäre Anthrazit gewesen. Die Schrift ist weiß. Über weitere Einzelheiten, beispielsweise das Material der Schilder, wird entschieden, wenn der Auftrag ausgeschrieben wird. Dies soll im Mai/Juni geschehen. Aufgestellt werden sollen die neuen Schilder im Oktober.

Klimaaktivisten fragen

Zu Beginn der Sitzung hatten Lukas Häfele, Ulrich Kazmaier und Laura Möhrle die Bürgerfragerunde genutzt. Alle drei waren zuvor mit wenigen anderen Teilnehmer der dritten Hitzefrei-Demo in Bad Wurzach gewesen. Kazmaiers Fragen an die Ratsfraktionen wies Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) zurück. Die Bürgerfragerunde sei „nicht gedacht für den Dialog mit den Fraktionen, sondern für Fragen an die Verwaltung“. In Sachen Riedturm und PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden verwies sie auf die künftige Beratungen im Gemeinderat. Sie betonte lediglich, dass die Idee eines Turms aus Kreisen des Naturschutzes und des Naturschutzzentrums gekommen sei.

Häfele wollte zudem wissen, welche Lehren die Stadt aus der Kostensteigerung beim Hallenbadbau gezogen hat. „Die Lehre ist, dass ein langer Projektlauf nicht gut ist“, so Scherer. Andere Faktoren wie Corona-Pandemie, Materialknappheit und Fachkräftemangel seien nicht vorhersehbar gewesen.