Bad Wurzach erlässt keine Katzenschutzverordnung. Der Gemeinderat stimmte am Montagabend nahezu einhellig dagegen. Beantragt worden war diese Verordnung vom Tierschutzverein und dem Tierschutzteam der Stadt.

Die Stadt könne rechtlich keine solche Verordnung erlassen, führte Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) mit Blick aufs bundesdeutsche Tierschutzgesetz aus. Es gebe nicht genügend festgestellte leidende Katzen. 212 Katzen seien vom Tierschutzverein in den Jahren 2020 bis 2022 kastriert worden. Auf dieser Grundlage werde angenommen, „dass in etwa doppelt so viele freilebende Katzen in Bad Wurzach leben“, um anzumerken, dass es keine exakte Erfassung gebe.

Unter dem Bundesdurchschnitt?

Weiter bezieht sich die Verwaltung auf Zahlen von Internetportalen, wonach es in Deutschland 15,2 Millionen Katzen gibt, von denen zwei Millionen, also 13,2 Prozent, freilebend seien. „Statistisch gesehen müssten in Bad Wurzach circa 3750 Hauskatzen bzw. einem Eigentümer direkt zuordnungsbare Katzen leben“, schlussfolgert die Verwaltung. Der Anteil der freilebende Katzen (eben die doppelte Zahl der 212 kastrierten) liege also „sogar unter dem bundesweiten Durchschnitt“.

Zudem seien andere Maßnahmen, um die Zahl an freilebenden Katzen einzudämmen, noch nicht ausgeschöpft worden, so Scherer. Sie sprach außerdem von einem „sehr weiten Eingriff in die Rechte der Bürger“, würde eine solche Verordnung erlassen. Mit Freiwilligkeit sei mehr zu erreichen, als wenn man Besitzer, die sich nicht an die Verordnung hielten, „ein Stückweit kriminalisiert“, zeigte sie sich überzeugt. Die Bürgermeisterin führte zudem ins Feld, dass die Stadt bereits mit zwei Euro pro Einwohner (insgesamt also rund 30.000 Euro) jährlich das Tierheim Karbach unterstütze.

3000 Euro jährlich

Stattdessen werde die Stadt in den kommenden beiden Jahren an den Tierschutzverein und das Tierschutzteam insgesamt 3000 Euro jährlich für Kastrationsaktionen zur Verfügung stellen. Damit werde die Zahl an Katzen effektiver beschränkt als mit Vorschriften wie Kastrations- und Registrierungspflicht. So unterstütze die Stadt das „ehrenwerte Anliegen“ der Tierschützer.

Isny hat im Februar 2022 eine Katzenschutzverordnung erlassen. 14 von 20 Räten hatten dafür gestimmt. Vorausgegangen war ein fast einstündiges Abwägen des Für und Wider im Rat, in dessen Verlauf manche Räte sogar ihre Meinung wechselten. In Bad Wurzach gab es ein solches Abwägen am Montag nicht. Die einzelnen Stadträte hatten sich im Vorfeld bereits eine Meinung gebildet. Und die war eindeutig.

Mehr statt weniger Bürokratie

Armin Wilburger (FW) fand die Ansicht der Verwaltung „komplett richtig“. Marga Loritz (CDU) geht eine Katzenschutzverordnung zu weit, zudem hätte nicht jeder Katzenbesitzer ein so großes Budget, dass er sich eine Kastration des Tieres leisten könne. Thorsten Rast (MW) sah in einer Katzenschutzverordnung nur weitere Bürokratie. „Man redet überall von Bürokratieabbau, und wir sollen jetzt auch noch Katzen registrieren.“

Einzig Gisela Brodd (FW) stellte sich auf die Seite der Tierschützer und stimmte gegen die ablehnende Verwaltungsvorlage.

Kritik der Tierschützer

In der Bürgerfragerunde hatte Birgit Rutta, Vorsitzende des Tierschutzvereins, die Zahlen in der Verwaltungsvorlage als falsch bezeichnet. Völlig unterschlagen worden sei zum Beispiel die Zahl von 125 Katzen, die das Tierschutzteam im fraglichen Zeitraum habe kastrieren lassen. Rutta fragte sich auch, wie die meist zahlreich auf Bauernhöfen lebenden Katzen zuzuordnen seien - als Haus- oder freilebende Tiere. Oft würden die Landwirte da ja klar unterscheiden. Stadtrat Reinhard Vincon (CDU), selbst Landwirt, sah in dieser Aussage eine „Diffamierung eines ganzes Berufsstandes“, die er vehement zurückwies. Landwirte seien Tierschützer mit großem Sachverstand, hob er hervor.

Rutta zeigte sich am Dienstag im Gespräch mit Schwäbische.de „enttäuscht und traurig“ über das Abstimmungsergebnis, „auch wenn ich aufgrund der Vorlage natürlich wusste, wie es kommen wird“. Man wolle auch nicht undankbar sein, dass die Stadt nun Geld für Kastrationen gibt, „aber das Geld ist angesichts der hohen Kosten für eine einzige Kastration auch ganz schnell verbraucht“. Details solcher Aktionen werde man nun zu besprechen haben.