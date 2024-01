So viel Geld wie noch nie will die Stadt Bad Wurzach in diesem Jahr investieren: insgesamt 53,8 Millionen Euro. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor, den Kämmerer Stefan Kunz dem Gemeinderat zur Beschlussfassung im Januar vorgelegt hat.

Den Löwenanteil macht dabei der Glasfaserausbau in der drittgrößten Flächengemeinde des Lands Baden-Württemberg aus. 34,9 Millionen hat Kunz dafür eingeplant. Immerhin 3,3 Millionen Euro davon muss die Stadt selbst finanzieren, den großen Rest der Summe steuern Bund und Land bei.

Ersparnisse aufbrauchen

Trotz dieser gewaltigen Fördersumme muss die Kommune fast 18,1 Millionen Euro ihrer gesamten Investitionssumme aus ihren Ersparnissen beglichen. Die schmelzen damit stark zusammen. Immerhin braucht’s aber keine neuen Kredite. Stattdessen wird eine Viertelmillion Euro getilgt. Die Schulden der Stadt sinken damit auf 2,6 Millionen Euro. Das sind knapp 173 Euro pro Kopf, der Landesschnitt der Kommunen lag laut Statistischem Landesamt Ende 2022 bei 1408 Euro.

Selbst wenn man die Schulden der beiden Eigenbetriebe Abwasser (ohne Darlehen der Stadt: 3,6 Millionen Euro) und Kurbetrieb (1,3 Millionen) dazurechnet, liegt Bad Wurzach mit dann knapp 500 Euro pro Kopf immer noch unter dem Landesdurchschnitt.

Geld für Bauland

Und die Stadt investiert weiter in zukunftsträchtige Vorhaben. 2,5 Millionen Euro, davon 1,6 Millionen Euro Zuschuss, sind für den Turm am Ried eingeplant. Er soll einmal noch mehr Touristen in die Stadt locken. 890.000 Euro sieht der Plan für die Erschließung von Baugebieten vor, weiter 2,5 Millionen Euro für den Erwerb weiteren künftigen Baulands. Investitionen, die einmal durch Grundstücksverkäufe einiges an Geld in die Kassen bringen werden. Für dieses Jahr steht eine Million Euro aus Grundstückserlösen auf der Habenseite des Plans.

Weitere Millionenprojekte betreffen die Feuerwehr: Neue Fahrzeuge kosten 1,2 Millionen (davon 157.000 Euro Zuschuss), für das neue Gebäude in Eintürnen sind 1,25 Millionen Euro (Zuschuss 370.000) eingeplant. 2,6 Millionen Euro sieht der Plan für den Umbau der Turn- und Festhalle Seibranz vor. 1,445 Millionen Euro davon sollen über Zuschüsse finanziert werden. Diese sind aber noch nicht verbindlich zugesagt.

Das Straßennetz

Einiges Geld wird ins Straßennetz investiert. 800.000 Euro wird voraussichtlich die Sanierung der Ratperoniusstraße in Arnach kosten. 225.000 Euro betragen die Kosten für weitere barrierefreie Bushaltestellen. 155.000 Euro davon sind Zuschüsse. Brückenerneuerungen schlagen mit einer halben Million Euro zu Buche. 300.000 Euro verschlingt laut Plan die Deckenerneuerung von Gemeindestraßen.

Auch in die Schulen wird die Stadt wieder viel Geld investieren. Konkret sind es jeweils rund 180.000 Euro für Medien und als Zuschuss ans private Salvatorkolleg. Die Jugendarbeit, vor allem der Umbau des neuen Jugendtreffs, lässt sich die Stadt 380.000 Euro kosten. Mehr als eine Million Euro fließt in die Kindergärten. Alleine 900.000 Euro wird laut Plan die Erweiterung in Dietmanns kosten.

Weitere große Beträge

Weitere große Posten im Investitionsplan sind die Modernisierung der städtischen EDV (540.000 Euro), die Sanierung des Rathauses (550.000), die Neugestaltung des Bad Wurzacher Friedhofs (350.000), das Errichten eines Heizungsverbunds für öffentliche Gebäude in Ziegelbach (470.000) und Maßnahmen zum Hochwasserschutz (465.000).

Eine lange und millionenschwere Liste also, deren Abarbeiten sich die Stadt vorgenommen hat. Neben der finanziellen Belastung wird die Realisierung vor allem davon abhängen, ob das Rathaus die dafür nötige Manpower aufbringen kann.