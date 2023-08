Baby– und Kinderkleiderbasar in Hauerz

Am Samstag, 16. September, findet von 10 bis 12 Uhr in der Turn– und Festhalle im Bad Wurzacher Ortsteil Hauerz ein Baby– und Kinderkleiderbasar statt.

Verkauft wird Winterbekleidung für Babys und Kinder (bis Größe 176) sowie Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Wickeltische, Spielzeug und Bücher. Der Ablauf ist wie folgt: Alle Verkaufsteile können am Freitag, 15. September, von 16 bis 18 Uhr abgegeben werden. Diese werden am Samstag von den Veranstaltern verkauft. Alle übriggebliebenen Teile werden am Samstag, 16. September, von 15 bis 16 Uhr an die Besitzer wieder zurückgegeben.

Es ist eine Anmeldung erforderlich unter [email protected]. Jeder Teilnehmer bekommt eine Kundennummer. Pro Kundennummer wird eine Pauschale von drei Euro erhoben. Es gilt eine Begrenzung auf 65 Kleidungsstücke und fünf Paar Schuhe pro Kundennummer.

Unterwäsche, Bodys, Socken, Strumpfhosen und Plüschtiere werden nicht angenommen. Schmutzige und kaputte Waren werden nicht zum Verkauf angeboten. Für verloren gegangene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.

Vom Verkaufserlös werden 10 Prozent einbehalten und für einen guten Zweck gespendet. Es werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Für sie entfällt die Pauschale. Fragen beantwortet Jana Weiske unter 07568/9608494 (erreichbar Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr).