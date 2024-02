Autofahrerin begeht Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht wird sich eine 59-jährige Pkw-Fahrerin strafrechtlich verantworten müssen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau wollte am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr von der Straße Am Viehmarkt in den Amtshausparkplatz gelangen und dabei um einen Sperrpfosten herumfahren. An diesem blieb sie hängen und beschädigte sowohl den Pfosten als auch ihr Fahrzeug. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Zeugin wurde der Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten die 59-Jährige später als Fahrerin ermitteln.