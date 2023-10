Autofahrer mit über zwei Promille erwischt

Mit weit über zwei Promille war laut Polizeibericht am Sonntag kurz vor zwei Uhr ein 52-jähriger Autofahrer im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Mann und ordnete eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Den Führerschein des 52-Jährigen beschlagnahmten die Beamten und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.