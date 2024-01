Der 27. Januar ist seit 2005 der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Er erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, in dem etwa eine Million Juden industriell ermordet wurden. Das Lager war allerdings bereits vor der Befreiung durch die Rote Armee in großen Teilen aufgegeben und etwa 60.000 Häftlinge in Todesmärschen Richtung Westen getrieben worden.

Das Konzentrationslager Bergen-Belsen

Im Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Nähe von Hannover dagegen befanden sich fast 60.000 halb verhungerte oder todkranke Häftlinge, als das Lager am 15. April 1945 von britischen Truppen befreit wurde. Der britische Militärarzt Glyn Hughes schrieb darüber:

„Kein Bericht und keine Fotografie kann den grauenhaften Anblick des Lagergeländes hinreichend wiedergeben… An zahlreichen Stellen waren die Leichen zu Stapeln von unterschiedlicher Höhe aufgeschichtet… Überall im Lager lagen verwesende menschliche Körper… [Die Baracken] waren überfüllt mit Gefangenen in allen Stadien der Auszehrung und der Krankheit.“

Holländischer Judenstern von Hannah Feilchenfeld, die gleichzeitig mit den Dasbergs in das Gefangenenlager im Schloss kam. (Foto: Archiv Rothenhäusler )

Wert als Verhandlungsmasse

Die SS hatte das Lager 1943 auf einem Teil eines Kriegsgefangenenlagers für sowjetische Kriegsgefangene als sogenanntes Aufenthaltslager eingerichtet. Himmler plante, dort etwa 10.000 Juden mit Pässen vor allem der westlichen Alliierten, zu konzentrieren und für einen Austausch mit deutschen Zivilinternierten in Feindstaaten vorzuhalten. Da diese sogenannten Doppelstaatler ihren Wert als Verhandlungsmasse hatten und austauschfähig bleiben sollten, wurden diese Häftlinge hier tatsächlich besser behandelt als in anderen KZs.

Das änderte sich aber ab Mitte 1944, als immer mehr Häftlinge anderer Herkunft eingeliefert wurden und ab Dezember die „Evakuierungstransporte“ aus den frontnahen Konzentrationslagern eintrafen und weder ausreichend Unterkünfte noch Verpflegung verfügbar waren und Seuchen wie Typhus und Fleckfieber sich ausbreiteten.

Austausch endet vorerst in Wurzach

Von den knapp 15.000 jüdischen Häftlingen, die 1943/44 zu diesem Zweck in dieses KZ gebracht wurden, kamen nur rund 2.500 durch Austausch frei. Die Verhandlungen erwiesen sich als schwierig und die „Nachfrage“ entsprach nicht den Erwartungen. Für 72 Häftlinge endete der geplante Austausch in die Freiheit vorerst im Internierungslager für Zivilinternierte von Jersey in Wurzach. Es waren mehrheitlich niederländische Juden, die auch noch einen englischen oder auch amerikanischen Pass hatten, häufig aber auch nur sogenannte „Promesas“ - vage Versprechen der Konsulate einiger südamerikanischer Staaten, der betreffenden Person die Einreise zu erlauben.

Am 19. November 1944 kam die erste Gruppe von 40 Häftlingen in Wurzach an. In den Tagebüchern der Internierten von den Kanalinseln finden sich entsetzte Beschreibungen des körperlichen Zustands der Neuankömmlinge. Und vielen wurde mit deren Ankunft schlagartig bewusst, dass sie bisher Glück im Unglück gehabt hatten. Ein älterer italienischer Jude, Alfred Miranda, starb wenige Tage nach seiner Ankunft in Wurzach an den Folgen der schlechten Ernährung und Misshandlungen und wurde auf dem Wurzacher Friedhof beerdigt.

Grabkreuz für Alfred Miranda auf dem Wurzacher Friedhof – er hatte sich einen Tag vor seinem Tod christlich taufen lassen. (Foto: Archiv Rothenhäusler )

Die zweite Gruppe, die am 1. Februar 1945 in Wurzach eintraf, war körperlich in noch schlechterer Verfassung, da sich die Zustände in Bergen-Belsen seit dem Herbst 1944 noch dramatisch verschlechtert hatten. Ein Mitarbeiter der Dienststelle der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes, die 1942 aus Berlin in den sichereren Süden nach Liebenau ausgelagert worden war, äußerte in einem Bericht an seine vorgesetzte Behörde in deutlichen Worten seine Bedenken über die Austauschfähigkeit dieser Menschen: „Der Zustand der Gruppe war grauenhaft. Die Menschen waren vollkommen verhungert und verelendet. Viele von ihnen waren nur in Lumpen gehüllt, alle waren verlaust, verschmutzt und verbreiteten einen pestilenzartigen Gestank.“

Zweifelhafte südamerikanische Papiere

In dieser Gruppe war Eliazar Dasberg, geboren 1904 in Dordrecht, der zusammen mit seiner Frau, seinen drei Kindern - acht, elf und 14 Jahre alt - und seiner Mutter über das Durchgangslager Westerbork im nördlichen Holland nach Bergen-Belsen überstellt worden war. In der Lagerkartei findet sich zu ihm und seiner Familie der Vermerk, dass ihre Staatsangehörigkeit noch zu überprüfen sei, während die meisten anderen in der Gruppe zweifelhafte südamerikanische Papiere hatten, die ihnen trotzdem das Leben retteten. Mindesten 14 dieser Personen waren in Deutschland oder Österreich geboren. Dasberg selbst gab an, dass er und seine Familie Niederländer mit Palästina-Zertifikaten waren, die ihnen die Einreise nach Palästina erlauben sollten.

Eli Dasberg begann wenige Tage nach seiner Ankunft in Wurzach seine Erinnerungen an Bergen-Belsen aufzuzeichnen und führte dieses Tagebuch bis zu seiner Rückkehr nach Amsterdam weiter. Im KZ Bergen-Belsen war er ein Vertreter der Judenältesten gewesen und hatte damit genaueren Einblick in viele Vorgänge. In seinem Tagebuch machte er sich, so wie andere Chronisten des Grauens, Gedanken darüber, ob man ihm später seine Berichte über die Zustände in Bergen-Belsen überhaupt glauben oder als pure Übertreibung abtun würde. Es ist ein unschätzbares Dokument, das ein sehr persönliches Bild von diesen Ereignissen gibt.

Die Hoffnung aufrechterhalten

In Bergen-Belsen bemühte er sich, die Hoffnung auf einen möglichen Austausch und damit die Rettung aufrechtzuerhalten, obwohl alle gesundheitlich durch Durchfall, Fieber und Ungeziefer geschwächt waren. Als er und seine Familie am 19. Januar für den nächsten Transport aufgerufen wurde, mussten sie wie alle Häftlinge auf der Liste am Oberstabsarzt, einem Obersturmbannführer, vorbeimarschieren, um die Transportfähigkeit festzustellen. Sein Bruder musste zurückbleiben. Am 21. Januar wurden die abzutransportierenden Häftlinge zur Entlausung ins Desinfektionsbad gebracht. Das Gepäck wurde durchsucht, alle Notizen mussten verbrannt werden. Die letzten Zweifel, ob man nicht doch getäuscht und in ein anderes KZ abtransportiert würde, wurden beseitigt, als man in den bereitgestellten Personenzug steigen durfte.

Dasberg wurde zum Transportleiter des Zuges ernannt. Der verantwortliche Obersturmbannführer erlaubte den Häftlingen, den Judenstern abzulegen, da sie in die Schweiz gefahren und dort ausgetauscht würden. Dasberg notierte: „Der Stern, dieses Zeichen, dass wir ein willenloses Objekt der Unterdrückung waren, kam weg.“ Die Verpflegung im Zug war für die Begriffe der KZ-Häftlinge phantastisch, die ungewohnt reichhaltige Kost bekam aber vielen nach der langen Zeit der Unterernährung nicht.

Fahrt endet für manche in Biberach

Die Fahrt durch ganz Deutschland - über Berlin, Halle und Nürnberg - verlief trotz der sich verschärfenden Kriegslage relativ problemlos, endete aber noch nicht an der Schweizer Grenze in Konstanz. In Biberach fiel Dasberg als Transportleiter die schwierige Aufgabe zu, 40 Personen auswählen, die den Zug in die Freiheit verlassen mussten. Den zutiefst enttäuschten Menschen wurde aber mitgeteilt, dass sie dem nächsten Transport, der dann aber nicht mehr stattfand, angeschlossen würden.

Für viele andere im Zug kam wenig später in Ravensburg die schreckliche Anordnung, dass im Zug für 150 Leute Platz geschafft werden musste. Die Bergen-Belsen-Häftlinge hatten nicht gewusst, dass in Liebenau und Ravensburg noch weitere Austauschberechtigte warteten und die Menschen aus Bergen-Belsen nur als eine Art „Reserve“ gedacht waren. Dasberg fiel wieder die undankbare Aufgabe zu, die Entscheidung zu treffen, wer den Zug verlassen musste.

Auf dem verschneiten Bahnhof von Ravensburg

Von den über 300 Menschen, die in Bergen-Belsen auf den Weg geschickt worden waren, verblieben schließlich nur noch 136 Häftlinge im Transport. „… und plötzlich standen wir mit ungefähr 120 Leuten auf dem verschneiten Bahnhof von Ravensburg… Es war eisig kalt …, der Zug in die Freiheit fuhr weg und wir mussten zurückbleiben. … Wir hatten einen Blick ins gelobte Land geworfen, aber betreten durften wir es nicht. …. Was jetzt?“ Die Enttäuschung muss unbeschreiblich gewesen sein, nachdem man so nah an der rettenden Schweiz war.

Dazu kam die erdrückende Angst, wieder in die Hölle von Bergen-Belsen zurücktransportiert zu werden. Ein Vertreter des Auswärtigen Amtes - „Gott sei Dank, kein SD-Mann“ - gab ihm die beruhigende Auskunft, dass man sie jetzt als „civil internees prisoners of war“ betrachte, die die Wartezeit auf den nächsten Austausch in den Lagern Liebenau, Biberach oder Wurzach verbringen würden.

Der „Luxus“ in Wurzach

Dasberg und seine Familie wurden mit einem großen Teil dieser Häftlinge in das Internierungslager Biberach gebracht und wenige Tage in einer 30-köpfigen Gruppe nach Wurzach, wo sie alte Bekannte wiedertrafen, nämlich die Doppelstaatler, die im November 1944 in Wurzach angekommen waren. Nach einigen Tagen in Quarantäre wurden die Neuankömmlinge in den Räumen 59 und 60 des Schlosses einquartiert, die die Internierten jetzt die „Jewish Rooms“ nannten.

In seinem Tagebuch hob er, im Vergleich zum KZ Bergen-Belsen, den „Luxus“ des Internierungslagers mit verhältnismäßig guter Verpflegung und sanitären Einrichtungen hervor. Jetzt „waren wir Zivilinternierte, ohne Stern in einem Lager, von dem wir bisher nur geträumt hatten. Die Aufsicht hatte das Rote Kreuz, Wurzach war ein Eldorado … wir konnten uns erholen und kamen richtig zur Ruhe.“

Internierte aus Jersey teilten Rationen

Die Internierten aus Jersey teilten die Rationen aus den Lieferungen des Roten Kreuzes mit den Neuankömmlingen, auch wenn einige dagegen protestierten. Für die Wachen des Lagers und die Wurzacher Bevölkerung war die Ankunft dieser Häftlingsgruppe ein Schock. Sie kamen nicht bei Nacht und Nebel, sondern wurden auf einem offenen Lastwagen ins Lager gebracht.

Dankeskarte der jüdischen Häftlinge für die Internierten, die ihre Rot-Kreuz-Rationen mit ihnen teilten. (Foto: Jersey Archive )

Für jeden war sichtbar, in welch schlechter Verfassung diese Menschen waren. Victor Graham, einer der Internierten beschreibt deren Ankunft in seinen Erinnerungen: „Die Ankunft der Juden war für uns alle ein furchtbarer Schock, innerhalb und außerhalb des Stacheldrahts. Aber für das deutsche Personal und die Leute in der Stadt brachte es noch viel mehr, in erster Linie Scham und Verlegenheit, aber auch Angst… Die Stadt veränderte sich nach der Ankunft der Juden.“

Noch längere Zeit in Wurzach

Nach der Befreiung des Lagers gestaltete sich die Heimkehr der niederländischen Juden verhältnismäßig problemlos, auch wenn sie wie die Internierten aus Jersey sich noch einige Wochen in Geduld üben mussten. Aber für die anderen, die nur im Besitz von zweifelhaften Papieren waren oder gar als staatenlos geführt wurden, gestaltete sich das viel schwieriger. Einige blieben noch längere Zeit in Wurzach, nun als „Displaced Person“ im entstehenden Flüchtlingslager im Schlosspark, für das nun die UNRRA (Vorläufer der heutigen UNHCR) zuständig war.

Andere hielten sich noch längere Zeit im UNRRA-Lager Jordanbad bei Biberach auf. Der Verbleib dieser Häftlinge konnte leider nur teilweise recherchiert werden. Die Familie Dasberg kam über Biberach in ein Heimkehrerlager nach Bregenz, von wo aus sie am 18. Juni die Heimreise durch die Schweiz antreten konnten. 1950 emigrierte Dasberg mit seiner Familie nach Israel.