Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen hat sich am Montagmittag gegen 12.15 Uhr in Bad Wurzach ereignet. Das teilt die Polizei mit. Ein 57-Jähriger Skoda-Fahrer wollte von der B 465 von Leutkirch kommend in Richtung Bad Wurzach an der Einmündung Gensen links abbiegen, musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr anhalten. Der sich hinter ihm befindende 32-jährige VW-Fahrer bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. Auch eine hinter dem VW fahrende 62-jähriger Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW auf. In Folge des Aufpralls erlitt der Beifahrer im VW leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.