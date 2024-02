Auch in Bad Wurzach gibt es Solibrot

„Backen, Teilen, Gutes tun“, unter diesem Motto gibt es seit elf Jahren die bundesweite Solibrotaktion, gemeinsam organisiert vom Katholischen Deutschen Frauenbund und dem katholischen Hilfswerk Misereor. Die Aktion läuft vom Aschermittwoch, 14. Februar, bis Karsamstag, 30. März.

Auch in diesem Jahr soll der Erlös wieder Frauen und Mädchen im globalen Süden zugute kommen. Der Zweigverein des Frauenbundes in Bad Wurzach wurde aufgelöst, deshalb hat die Leitung des Katholischen Frauenbundes in Leutkirch die Organisation der diesjährigen Solibrotaktion übernommen. Da die Firma Steinhauser auch wieder bei der Aktion dabei ist, gibt es in Bad Wurzach in allen Filialen der Firma auch das Soli-Brot.