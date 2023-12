Ampel-Chaos schlägt auch auf Kommunen durch

Rechtzeitig vor Jahresende hat die Bad Wurzacher Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend den Haushalt für 2024 eingebracht, der im Januar beschlossen werden soll. Mit einem Volumen von knapp 100 Millionen Euro, konkret sind es rund 98,4 Millionen Euro, ist dieser rekordverdächtig.

Ursächlich dafür ist unter anderem der Ausbau des Glasfasernetzes. Bei einer weiteren größeren Investition, der Sanierung der Seibranzer Halle, zeigt sich indes, wie die Themen der Bundespolitik auf die Kommunen durchschlagen.

53,8 Millionen Investitionen

In ihrer Haushaltsrede betonte Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer, dass man diesen Rekordhaushalt, in dem 53,8 Millionen auf das Investitionsprogramm entfallen, ohne Kreditaufnahmen stemmen werde. Auch eine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer sei nicht vorgesehen.

Neben einer hohen Förderquote beim Breitbandausbau - von 34,9 Millionen Euro werden 31,6 Millionen Euro über Zuschüsse gedeckt - sei das aber nur durch einen „tiefen Griff in den Sparstrumpf“ möglich. Kämmerer Stefan Kunz sprach in diesem Zusammenhang von rund 18 Millionen Euro. Was aufgrund der Rücklagen aus den guten letzten Jahre möglich ist, könne man aber nicht öfters machen.

Sanierung verzögert sich

Eine gewisse Unsicherheit gibt es bei der geplanten Sanierung der Halle in Seibranz, für die bei den Investitionen 2,6 Millionen Euro vorgesehen ist. Die beantragte Bundesförderung in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro hängt derzeit noch in der Schwebe. Aufgrund der finanziellen Diskussionen auf Bundesebene habe man noch keine Baufreigabe erhalten, so Scherer.

Sollte am Ende keine Förderzusage kommen, wovon die Verwaltung derzeit aber nicht ausgeht, müsste die Stadt das Vorhaben alleine stemmen. Mit Blick auf den weit fortgeschrittenen Planungsstand geht Scherer aber davon aus, dass das Projekt im Zweifelsfall auch ohne Förderzusage umgesetzt werden würde.

Zusätzliche Aufgaben

Auch wenn die Stadt dieses Projekt zur Not wohl alleine stemmen könnte, sei sie in personeller und finanzieller Hinsicht „fast überfordert“ durch die vielen zusätzlichen Aufgaben, die von außen auf die Kommunen zukommen und von Bund und Land nach unten delegiert werden, so Scherer. Nichtsdestotrotz blicke sie auch dank der guten Gemeinschaft in der Gemeinde zuversichtlich in die Zukunft.

In seinem anschließenden Vortrag ging Kunz detailliert auf den Haushaltsplan ein, an dessen Ende ein negatives ordentliches Ergebnis von 4,1 Millionen Euro steht. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Kreisumlage, die 2024 vermutlich um etwa 1,4 Millionen steigt. Außerdem steigen die Personalkosten um rund 800.000 Euro, unter anderem wird hier die Stelle des Energie- und Klimaschutzmanagers neu geschaffen.

Weniger Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer rechnet Kunz mit Einnahmen von 8,5 Millionen Euro. In diesem Jahr werde man wohl knapp unter neun Millionen Euro landen. Beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer geht man 2024 von rund 9,1 Millionen Euro aus.

Ein großer Posten bei den Investitionen ist mit 2,5 Millionen Euro der Turm im Ried (bei 1,6 Millionen Zuschüssen), die gleiche Summe steht bei den Grundstückserwerben. Hier kommt zum Tragen, dass die Stadt weiterhin kontinuierlich Bauland bereitstellen möchte. Scherer betonte in ihrer Rede, dass Bad Wurzach weiterhin eine Zuzugsregion ist, mit aktuell über 15.000 Einwohnern, und der Wohnungsmarkt „angespannt“ sei. Entsprechend stehen auf der Investitionsseite auch die Erschließungskosten mehrerer Baugebiete.