Einen neuen Leiter hat das Institut für Soziale Berufe (IfSB) an seinem Standort Bad Wurzach. Jörg Schmal hat diese Position seit 1. September inne.

Der fast 38-Jährige (im Dezember feiert er Geburtstag) ist seit zwei Jahren in der Einrichtung im Wurzacher Schloss beschäftigt. Als Zivildienstleistender kam er erstmals mit der Pflege in Kontakt, „und ich war von der ersten Minute an begeistert“. Er arbeitete anschließend zunächst als Pflegeassistent in einem Heim, machte dann eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger an einer Klinik in Radolfzell. Dem schloss sich ein Studium der Pflegepädagogik in Ravensburg an, währenddessen er zeitgleich am ZfP in Weissenau arbeitete.

Schmals Werdegang

Ich wollte ursprünglich Lehrer werden. Nun konnte ich diesen Wunsch mit meiner Begeisterung für die Pflege verbinden, erzählt Jörg Schmal.

Es folgten sieben Jahre in der Gesundheitsakademie in Weingarten, kurzzeitig als deren stellvertretender Leiter. Nach einem weiteren Studium der Gesundheitswissenschaften im Schussental wechselte er nach Bad Wurzach.

In den vergangenen Jahren hat Schmal auch seine dritte Leidenschaft in seinen Beruf miteinbringen können: das Schreiben. Er veröffentlichte mehrere Fachaufsätze sowie Fachbücher über die Pflege und die Pflegeausbildung. Sein Buch „Prüfungswissen: Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ sei ein wahrer Bestseller in dem Bereich geworden, freut er sich. Was auch daran lag, dass es das erste gewesen sei, das auf die neuen Prüfungsformen einging.

Generalistische Ausbildung

Denn seit drei Jahren gibt es im Pflegebereich die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau/mann. Alten-, Gesundheits-, Kranken- und Kinderkrankenpflege wurden zu einem Beruf zusammengeführt. Der erste generalistische Jahrgang am IfSB verließ in diesem Sommer das Institut. Derzeit bereiten sich 20 junge Frauen und Männer auf die Prüfungen vor, 16 befinden sich im Mittel-, 23 im Unterkurs der Bad Wurzacher Berufsfachschule für Pflege.

Kein Schulgeld, dafür Lohn

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ‐ Voraussetzung ist ein mittlerer Schulabschluss ‐ dauert drei Jahre. In dieser Zeit erhalten die jungen Menschen Blockunterricht, der sich mit ihrer (bezahlten) Tätigkeit in, zum Beispiel, Heimen oder Kliniken abwechselt. Ein Schulgeld für den Besuch des IfSB wird nicht fällig. „Das Einstiegsgehalt im ersten Ausbildungsjahr ist mit etwa 1200 Euro annehmbar. Damit lässt sich ein selbstständiges Leben finanzieren“, sagt Jörg Schmal.

Neben der Ausbildung zur Pflegefachkraft bietet das IfSB in Bad Wurzach an seiner Fachschule für Sozialwesen auch eine einjährige Ausbildung der Altenpflegehilfe an. Für sie ist der Hauptschulabschluss erforderlich. „Wer sie bestanden hat, kann sich danach zur Pflegefachkraft ausbilden lassen, und daran anschließend ist sogar ein Studium möglich“, wirbt Schmal für die Pflegeausbildung.

Nachwuchs ist gesucht

Werbung ist auch weiterhin nötig. Nicht nur am IfSB in Bad Wurzach sind die Klassenstärken noch nicht ausgereizt. „25 bis 30 Personen pro Jahrgang wären möglich. Wir haben derzeit also noch Luft nach oben“, sagt Jörg Schmal. Viel wichtiger aber sei freilich, dass der Pflegeberuf in unserer immer älter werdenden Gesellschaft von immens hoher Bedeutung ist. Immer mehr Pflegekräfte werden gebraucht. „Sie nur im Ausland zu suchen, kann es nicht sein. Auch dort herrscht ein Pflegemangel. Wir müssen unsere Jugend dafür gewinnen“, ist Schmals feste Überzeugung.

Auf Bildungsmessen und in Schulen werben er und sein Kollegium der Berufsfachschule daher für diesen Beruf. „Wir wollen dabei unsere Schule auch in Bad Wurzach sichtbarer machen, damit jeder weiß, dass es uns hier gibt.“ 2002 eröffnete das IfSB seinen Standort in der Riedstadt.

Was für diesen Beruf spricht

Schmal ist mit seiner Begeisterung der beste Botschafter für die Pflegeausbildung. „Das Schöne an diesem Beruf sind die Abwechslung und das hohe Maß an Verantwortung, das man übertragen bekommt. Man kann Leiden lindern, Situationen sichtbar verbessern, arbeitet in Teams und lernt nicht zuletzt durch den Umgang mit Grenzerfahrungen viel über sich selbst und das Leben“, gerät der IfSB-Leiter ins Schwärmen.

Nicht zuletzt durch Corona habe der Beruf auch eine Aufwertung im Bewusstsein der Menschen erfahren. „Wir sind nicht nur systemrelevant, das waren wir ja schon immer, sondern mittlerweile auch gesellschaftlich hoch anerkannt“, so sein Eindruck. Dass man mit dem Abschluss der generalistischen Pflege europaweit freie Berufswahl hat, ist noch das Sahnehäubchen für die, die es ins Ausland zieht.

Das motiviert den IfSB-Leiter

Auf dem Weg dorthin wollen Schmal und sein Kollegium ihre Schützlinge begleiten. „Die Ausbildung ist nicht immer einfach“, verhehlt er nicht. Auf den zahlreichen Stationen der Ausbildung arbeite man mit immer neuen Teams zusammen. „Wir wollen an unserer Schule mit ihrer familiären Atmosphäre der Ankerplatz sein, an dem die jungen Menschen eine Heimat finden“, sagt der Vater dreier Töchter, der sich mit seiner Familie in Waldburg niedergelassen hat. Eine Motivation für ihn ist dabei sein eigener Werdegang. „Ich bin sehr froh, dass mir immer Chancen gegeben wurden. Das will ich nun für andere auch tun.“

Das ist das IfSB

Das IfSB ist eine katholische Einrichtung. Standorte sind neben Bad Wurzach der Hauptsitz in Ravensburg sowie Wangen und Ulm. Gesellschafter sind die Stiftung Kloster Hegne, die Stiftung Liebenau, die St.-Elisabeth-Stiftung und die Kongregation der Franziskanerinnen von Sießen. Fragen zur Ausbildung am Standort in Bad Wurzach können unter Telefon 07564/306917 und per Mail an [email protected] gestellt werden.