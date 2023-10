Adonia-Musical „Hiob“ in Bad Wurzach

In Bad Wurzach wird am 4. November das Musical „Hiob“ aufgeführt. 70 junge Menschen aus dem Großraum Oberschwaben, vereint als Adonia-Projektchor und Band, sind dann um 18.30 Uhr im Kurhaus am Kurpark zu erleben. Veranstalter sind die Freie Christengemeinde und die Jugendorganisation Adonia.

Die Story laut Pressemitteilung: „Obdachlos, krank, von der Frau verlassen ‐ so sitzt er an der Bushaltestelle. Wie konnte das passieren? Und vor allem warum? Bis gerade war er noch der clevere und reich gesegnete Hotel-Besitzer mit einer blühenden Zukunft vor Augen. Keiner der Erklärungsversuche hilft und Hiobs Vertrauen auf Gott wird auf eine harte Probe gestellt. Warum greift Gott nicht ein? Wo ist er? Lange Zeit schaut Gott vermeintlich unbeteiligt zu, doch dann verändert eine Begegnung alles. Warum lässt Gott das zu? Das mitreißende Musical zur Frage aller Fragen.“

Theater und Tanz, eine coole Projektband und ein großer Chor ‐ das ist Adonia. Die 70 Mitwirkenden haben sich für ein sogenanntes Musicalcamp angemeldet und vor zwei Monaten Album und Noten des Musicals erhalten, um die Lieder bereits zuhause zu üben. In einem intensiven Probecamp wird das 90-minütige Programm einstudiert. Das Ergebnis: Die Jugendlichen sind nicht nur hoch motiviert und begabt, ihre Auftritte begeistern auch durch eine hohe Professionalität.

Seit 2001 steht Adonia für Musicalerlebnisse: Inzwischen sind 60 regionale Adonia-Projektchöre mit 4.000 Kindern und Jugendlichen unter der Leitung von 1.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern, Betreuern und Musikern unterwegs.

Der Eintritt ist frei, freiwillige Spende zur Kostendeckung.