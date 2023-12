In der jüngsten Sitzung des Bad Wurzacher Gemeinderats ging es im Laufe des Montagabends viel um Zahlen. Neben dem städtischen Haushalt wurden auch die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und des Kurbetriebs für das nächste Jahr eingebracht. Außerdem ging es unter anderem um die Abwassergebühren, die sich erhöhen werden.

Von aktuell 2,11 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser steigen die Gebühren 2024 auf 2,52 Euro pro Kubikmeter und für die Jahre 2025 und 2026 auf 2,64 Euro pro Kubikmeter. Eine Steigerung um 19 beziehungsweise 25 Prozent. Die Kanalgebühren steigen in diesem Zeitraum von aktuell 0,58 Euro pro Kubikmeter auf 0,62 Euro pro Kubikmeter ab 2025. Bei der Gebühr für das Niederschlagswasser geht es von 0,32 Euro pro Kubikmeter auf 0,39 Euro (2024) beziehungsweise 0,43 Euro pro Kubikmeter (ab 2025).

Bad Wurzach im Mittelfeld

Im Vergleich zu anderen Städten liegt Bad Wurzach trotzt der Steigerung noch im Mittelfeld, wie die Grafik von Julian Appelt von der Stadtverwaltung zeigt. So liegt die Abwassergebühr in Bad Waldsee demnach bei 2,63 Euro pro Kubikmeter und in Wangen bei 2,45 Euro pro Kubikmeter. Deutlich günstiger dagegen ist es in Leutkirch mit 1,48 Euro pro Kubikmeter.

Als Grund für die Gebührenerhöhung nannte Appelt unter anderem die Inflation in den Bereichen Energie, Bau- und Material und Personal. Er betonte, dass bei der Gebührenkalkulation das Kostendeckungsprinzip gilt, was heißt, dass eine Kostendeckung von 100 Prozent anzustreben ist. Für die Kalkulation der dafür notwendigen Gebühren in den nächsten drei Jahren wurde von der Stadt die Firma Allevo Kommunalberatung beauftragt.

51 öffentlichen Pumpwerke

Vor dem Punkt mit den Gebühren stellte Appelt noch den Jahresabschlussbericht für 2022 im Gremium vor. Hier machte die städtische Abwasserbeseitigung demnach einen Gewinn von 169.000 Euro. Die Höhe der Investitionen lag bei 752.000 Euro. Die entsprechende Infrastruktur in Bad Wurzach besteht unter anderem aus 95 Kilometern Mischwasserkanälen, 155 Kilometern Schmutzwasserkanälen, drei Kläranlagen und 51 öffentlichen Pumpwerken.

Mit Blick auf 2024 wird mit einem Gewinn von 48.000 Euro gerechnet, die geplante Auszahlungssumme für Investitionen liegt bei rund 3,2 Millionen Euro. Hier geht es unter anderem um die Erschließung der neuen Baugebiete.

Kurbetrieb plant mit Gewinn

Am Ende des langen Sitzungsabends wurde dann von Geschäftsführer Markus Beck noch der Wirtschaftsplan des städtischen Kurbetriebs für 2024 eingebracht. Geplant wird hier bei einem Ertrag von 9,3 Millionen Euro mit einem kleinen Gewinn von rund 15.000 Euro. Die Höhe der geplanten Investitionen liegt bei 264.000 Euro, zusätzlich sind für Instandhaltungen knapp 700.000 Euro eingeplant. Hier schlägt unter anderem die Flachdach-Sanierung des Hotel-Mittelbaus zu Buche, wie Beck erklärte.

Ziel für 2024 ist es, so Beck, einen Vollbetrieb mit einer hohen Auslastungsquote zu schaffen. Dafür soll das Leistungsangebot kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Beim Blick zurück ist im ausformulierten Bericht unter anderem zu lesen, dass die grundsätzlich sehr gute Entwicklung bei den Übernachtungszahlen zeitweise von Personalengpässe in den Bereichen Housekeeping und Service sowie im Wellness- und Sauna-Bereich der Therme begleitet wurden. Finanziell wird das Jahr 2023 laut Beck vermutlich mit einem Verlust von rund 650.000 Euro abgeschlossen werden, wie er auf Nachfrage von Stadtrat Karl-Heinz Buschle erklärte.