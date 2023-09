Feiern wie im Zeltlager — das ist das Motto des Jubiläumsabends des Jugendrotkreuzes am Samstag in Bad Wurzach gewesen. 50 Jahre alt wurde die Nachwuchsorganisation des DRK–Ortsvereins im vergangenen Jahr, gefeiert wurde wegen Corona erst in diesem.

Getreu dem Motto geschah dies in einem für solche Feiern außergewöhnlichen Rahmen. Zwischen Skateanlage und Beachvolleyballplatz hatten die JRK’ler an der Beachbar ein kleines Zeltlager aufgebaut, samt Wimpel und Feuerstelle. An Biertischen saßen an diesem lauen Spätsommerabend, der mit dem Welt–Ersthilfetag zusammenfiel, die zahlreichen Gäste. Die meisten von ihnen Ehemalige, die dem DRK immer noch verbunden sind.

Was das Wichtigste war

Als gemütliches Beisammensein hatte die JRK–Leitung mit Laura Klöckler, Leo Rist, Simon Gut und Julian Wetzel, unterstützt vom auch als Moderator fungierenden Sascha Dargel, den Abend geplant. Der Austausch von Erinnerungen — die durch einige Bilderwände und eine Festschrift auch aufgefrischt werden konnten — sollte im Mittelpunkt stehen.

Die Grußworte blieben dementsprechend erfrischend kurz. Ortsvereinsvorsitzende Petra Greiner nannte 50 Jahre „eine starke Leistung für einen Verein“. Sie hob hervor, dass das JRK „soziale Kompetenz vermittelt, die unsere Gesellschaft gerade heute mehr denn je benötigt“. Was ihr Stellvertreter August Hartmann, selbst 1974 zum JRK gekommen, bekräftigte:

„Ich habe viel fürs Leben gelernt, viel Spaß gehabt und konnte mit meinem Erlernten vielen Menschen helfen.“ August Hartmann

Botschaft aus Italien

Bürgermeisterin Alexandra Scherer sprach von einer Erfolgsgeschichte. „Es ist besonders erfreulich, wenn sich junge Leute in den Dienst der Allgemeinheit stellen und zeigen, dass sie ein lebendiger Teil unserer Gesellschaft sind.“ Aus ihrem Urlaub in Italien sandte auch Kreisjugendleiterin Claudia Schmid eine Videobotschaft: „Macht weiter so!“

Alle Redner hoben das große Verdienst von Franz Brugger hervor, der 1972 das JRK Bad Wurzach als eigenständigen Jugendverein mit 19 Jugendlichen (derzeit gehören ihm 29 an) gründete und viele Jahre leitete. Hartmann erinnerte sich an viele Ausflüge mit ihm, „bei denen viel gelacht und gesungen wurde, wenn er seinen Goschenhobel auspackte.“ Ein Goschenhobel ist eine Mundharmonika. Einfallsreich sei er gewesen, so Hartmann weiter. „Franz war in vielen Dingen seiner Zeit voraus.“

Zwei große Aktionen

Untrennbar mit dem Bad Wurzacher JRK verbunden ist die Weihnachtsaktion „Licht für die Alten“, die gemeinsam mit dem Mutterverein durchgeführt wird. Diese sei „ein leuchtendes Beispiel einer solidarischen Leistung“, lobte Scherer.

Undenkbar ist das JRK auch und vor allem aber ohne sein seit 1972 jährlich (Ausnahme war das Coronajahr 2020) organisiertes Zeltlager. „Ich bin seit 15 Jahre dabei“, so Dargel, „und habe so viele positive und coole Sachen erlebt. Das hat mich extrem geprägt.“ Auch dafür galt Franz Brugger sein großer Dank. Der 2014 verstorbene Rotkreuzler möge heute „von oben“ zuschauen und seine Freude haben, hoffte sicherlich nicht nur Sascha Dargel an diesem Abend.

Große Verdienste erworben

Unmöglich wären die Aktionen aber auch ohne die zahlreichen Gruppenleiter, die organisieren, betreuen, anpacken. Einer der sich dabei besonders viele Verdienste erworben hat, ist Frank Fäßler, dem dafür auf der kleinen Bühne gedankt wurde. Mit ihm besonderen Dank erhielt Cornelia Schmid als jahrelange Kassiererin.

Mit zwei typischen Zeltlagerspielen endete der offizielle Teil des Abends, der damit aber — Stichwort Austausch von Erinnerungen — noch lange nicht vorüber war.