Nein, sie habe es nie bereut, sagt Rosemarie Stäbler. In den 26 Jahren als Ausstellungsleiterin der Stadt Bad Wurzach hat sie vieles erlebt und „sehr interessante Leute kennengelernt, mit manchen bin ich bis heute befreundet“, erklärt sie im Gespräch mit Schwäbische.de.

Wir sitzen im altehrwürdigen Kapitelsaal des ehemaligen Klosters Maria Rosengarten, in dem heute der Lesesaal der Stadtbücherei untergebracht ist und auch die Ausstellungen stattfinden. „In diesen Räumlichkeiten ist eine Ausstellung schon was Besonderes“, schwärmt die Kunstliebhaberin. „Es ist toll, dass die Stadt diese Renovierung damals genehmigt hat.“

Die letzte Ausstellung

An den Wänden der alten Klostermauern im dritten Stock hängen derzeit 27 Bilder des Künstlers Florian Eberharter aus Frauenzell. Es ist Stäblers letztes Werk als Kuratorin, die Nachfolge ist bereits geregelt: Christine Linge, ehemalige Bibliothekarin der Stadtbücherei Bad Wurzach, und Doris Schäfer werden diese Aufgabe im Team weiterführen.

Die gelernte Erzieherin kam 1969 mit ihrem Ehemann Friedemann Stäbler von Wilhelmsdorf nach Bad Wurzach, wo beide eine Stelle im Mütterkurheim antraten. Durch die Mitgliedschaft im Liederkranz und im Wanderverein hat das Ehepaar schnell Anschluss gefunden und war fortan im Gemeindeleben aktiv. Da beide sehr kunstinteressiert sind und selbst malen (von 1990 bis 2019 hatten sie immer wieder eigene Ausstellungen auch in Bad Wurzach), half Rosemarie Stäbler öfter bei Ausstellungen, die damals ihr Vorgänger Henning von Zadov organisierte, als Aufsicht aus.

Vom Vorgänger überrumpelt

Plötzlich ging alles ganz schnell. „Herr Zadov rief mich an und sagte: Ich bin krank, Frau Stäbler, Sie müssen das jetzt machen!“ Kaum hatte sie den Hörer aufgelegt, klingelte das Telefon schon wieder. Es war der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Schuhmacher, der ihr überschwänglich zum neuen Ehrenamt gratulierte: „Ist ja toll, dass Sie das machen!“

Rosemarie Stäbler lacht, wenn sie sich heute an dieses Gespräch erinnert. „Ich war völlig überrumpelt und versuchte ihm klarzumachen, dass ich von sowas keine Ahnung hätte, aber das hat ihn gar nicht interessiert, er meinte nur: Ich auch nicht. - Da dachte ich mir, das kann ja heiter werden!“

Ein schwieriger Anfang

Am Anfang wurde es vor allem anstrengend. „Zu meiner ersten Ausstellung im Amtshaus Bad Wurzach kamen sage und schreibe nur fünf Gäste! Und da sollte ich dann eine Rede halten.“, erinnert sie sich. „Ich bin schier im Boden versunken!“ Mit der Zeit aber pendelte sich die Besucherschar auf circa 15 bis 20 Gäste ein. Die Werbung über die Tageszeitung und die Mund-zu-Mund-Propaganda trugen langsam, aber sicher Früchte.

Im Team mit ihrem tatkräftigen Ehemann stemmte Rosemarie Stäbler künftig insgesamt sechs Ausstellungen pro Jahr - 26 Jahre lang. Der Kontakt zu den Künstlern, das Hängen und die Wiederabnahme der Bilder, die Laudatio und die Bewirtung bei der Vernissage waren Aufgaben, die alles in allem viel Engagement und Zeit erforderten.

Stets eine Bereicherung

Den Austausch mit den Künstlern, die teils bis von Hamburg oder aus der französischen Partnerstadt Luxeuil-les-Bains anreisten, empfand sie immer als Bereicherung. Die Ausstellung mit den beiden Malerinnen aus Frankreich, bei der sich auch der Partnerschaftsverein der Stadt Bad Wurzach mit engagierte, war ein großer Erfolg und zog viele Besucher an.

Ein Highlight waren auch drei Ausstellungen mit der Malerin Gertrud Feuerstein, mit der sie heute befreundet ist. Die Bilder des russischen, bei Laupheim lebenden Pianisten und Malers Valeri Petasch sind in ihren Augen „etwas ganz Besonderes“. Seine spezielle Technik, mit einem Kugelschreiber und ganz zarten Strichen und Punkten zu arbeiten, findet sie spannend. „Das müssen Sie gesehen haben!“

Selbst Kurse geleitet

Zur Kunst fand Rosemarie Stäbler durch die Seidenmalerei, als sie einen VHS-Kurs in der neuen Heimatstadt belegte. „Mit dem Material Seide zu arbeiten, hat mich total beeindruckt.“, erinnert sie sich. Später hat sie dann selbst Kurse im Mütterkurheim und bei der VHS angeboten.

„Ein Bild muss etwas ausdrücken, was mir wichtig ist.“, beschreibt die heute 83-Jährige ihre innere Motivation. Sich künstlerisch auszudrücken, selbst etwas zu schaffen, mache glücklich, könne aber auch in Krisenzeiten trösten. „Ich habe einmal ein Bild gemalt, als es mir sehr schlecht ging. Das hat mir gutgetan, weil es etwas Schönes war. Und so ein Bild kann auch denen helfen, die es betrachten.“