23-Jähriger fährt betrunken gegen Baum

Knapp zwei Promille hatte ein 23-jähriger VW-Fahrer intus, der am frühen Sonntagmorgen kurz nach ein Uhr gegen einen Baum geprallt ist. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war auf der B 465 zwischen Unterschwarzach und Bad Wurzach unterwegs, als er kurz nach Unterschwarzach die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort durchfuhr er einen Graben und querte eine Wiese, bevor er am Baum zum Stehen kam. Durch den Aufprall entstand an dem Pkw wirtschaftlichere Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Alkoholisierung musste er eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde von einer Polizeistreife noch vor Ort beschlagnahmt. Um den VW kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.