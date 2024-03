B2-Mädchen des SVD starten als Herbstmeister in Rückrunde

Nach ihrem letzten und wichtigsten Spiel der Vorrunde Mitte Dezember 2023 gegen den PSG Friedrichshafen durften sich die Mädchen der B2 des SV Deuchelried nach einem 1:0 Sieg, über die gewonnene Herbstmeisterschaft freuen. Sie erkämpften sich 25 Punkte in 10 Spielen und mussten sich hierbei nur einmal geschlagen geben. In der Abschlusstabelle stehen sie ganz vorne mit 10 Spielen, 8 Siegen, 1 Unentschieden und eine Niederlage, bei 38 Treffern und 15 Gegentoren, was zugleich die beste Defensive der Liga bedeutet.

„Die Mannschaft hat sich über die Vorrunde hinweg sehr gut entwickelt und sich von Spiel zu Spiel ganz nach vorne gekämpft, womit vor der Runde niemand gerechnet hätte“, meint Trainer Christian Koch rückblickend. „Etwas Glück in der ein oder anderen Situation muss man sich auch erarbeiten. Und letztlich wurden die B2-Mädels des SV Deuchelried verdient Herbstmeister.“ Nun heißt es, sich in der Rückrunde neu zu beweisen. Unterschätzt zu werden, darauf wird man nicht hoffen können.

„Wichtig ist, dass sich der leider sehr kleine Kader im Training weiterentwickelt und wir die Spiele ohne großen Druck, aber mit vollem Einsatz angehen“, so Koch, der sich ausdrücklich über Verstärkung für das Team freuen würde. „Angesprochen sind alle Mädchen vom Jahrgang 2007 bis 2009. Kommt einfach vorbei und probiert es aus. Auch Unterstützung fürs Trainerteam wäre großartig“, betont Koch, der beim SVD auch als Jugendleiter Mädchenfußball tätig ist. Für Rückfragen steht er unter Telefon 0176/610 20 326 zur Verfügung.