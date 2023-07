Ausstellung „bodenständig“ verlängert bis 20. August

Die Ausstellung „bodenständig“ wird verlängert, einschließlich bis zum Sonntag, 20. August. Dementsprechend findet die Finissage am 19. Juli nicht statt.

Die Arbeiten von Sibylle Burrer sind geprägt von dem Kontrast zwischen schwer und leicht, von statisch und dynamisch, von geerdet und aufstrebend, von bodenständig und schwebend. Das zeigt sich in ihren Skulpturen und ebenso in den farbigen Zeichnungen, die Tänzer, Wirbel und Stürme meist mit schweren, statischen und monochromen dunklen Elementen verbinden, die Erdverbundenheit andeuten. Wer kennt das nicht im eigenen Leben: Himmelhoch jauchzend und — nicht unbedingt zu Tode — betrübt. Oder näher am alltäglichen Leben zwischen Leichtigkeit, Schwung, Dynamik, Tatendrang, Freude und Jubeln über Gott und die Welt bis zum Abheben auf der einen und Stabilität, Beharrungsvermögen, Nachdenklichkeit und Verwurzelung bis zur Erstarrung oder kraftschöpfenden Ruhe in Meditation und Gebet auf der anderen Seite. Beides brauchen wir unabdingbar zu einem erfüllten und fruchtbaren Leben — mal steht das Eine im Vordergrund, mal das Andere, mal der jeweils belebende Aspekt und mal auch der dämpfende Aspekt — aber ganz ohne Schwung und ganz ohne Halt gelingt Leben selten oder nie. Wir danken der Künstlerin Sibylle Burrer für die Symbole, die sie aus Papier, Stahl, Stein und Holz fertigt. Alle Arbeiten in der Galerie — und auch in St. Stephan in Lindau — sind käuflich.

Besucher sind jederzeit herzlich willkommen — feste Öffnungszeiten hat die Galerie in Scheidegg, Hitzenbühl 9, nicht. Dafür ist die Möglichkeit gegeben, auch zu ungewöhnlichen Zeiten zu klingeln (oder anzurufen: 049 157 7608 8145) — und „wir öffnen gerne die Tür, wenn wir nicht anderweitig verhindert sind“ — so die Betreuer der Galerie vor Ort. (www.galerie–peregrinus.de)