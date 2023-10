Außergewöhnlich, beeindruckend, berührend

Den Reformationstag am 31. Oktober nahmen einige Mitglieder des Frauentreffs der evangelischen Kirche Bad Wurzach zum Anlass, um einen Gottesdienst vorzubereiten, der Frauen der Reformation in den Mittelpunkt stellte.

So traf Heide Prutscher auf Argula von Grumbach (1492 bis 1554), dargestellt von Gertrud Gschwind, und man erfuhr, dass Argula eine der ersten weiblichen Publizistinnen im Protestantismus war, was ihr aber auch viel Leid eingebracht hat, da ihrem Gatten sein Amt genommen wurde und sich die Verwandtschaft gegen sie stellte.

Christine Silla-Kiefer brachte den Gottesdienstbesuchern Wibrandis Rosenblatt (1504 bis 1564) nahe, indem sie einen hypothetischen Brief derselben an eine Freundin vortrug. Von ihren vier Ehemännern, die alle früh verstarben, waren drei bedeutende Reformatoren und sie galt als Idealbild der evangelischen Pfarrfrau.

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg (1510 bis 1558) wurde von Astrid Greshake dargestellt und von Beate Ebel interviewt. Die fortschrittliche Regentin setzte zusammen mit Anton Corvinus die Reformation im heutigen Südniedersachen durch. Ohne sie, so Pfarrerin Silke Kuczera, die zusammen mit Pfarrerin Cora Böttiger den Gottesdienst hielt, hätte 1999 wohl kaum Margot Käßmann als Frau zur Bischöfin gewählt worden können, denn „sie legte den Grundstein für die spätere hannoverische Landeskirche“.

Feierlich wurde es, als anschließend das Ehepaar Margit und Helmut Fakler anlässlich ihrer goldenen Hochzeit von Kuczera gesegnet wurde. Gefühlvoll, als deren Kinder Bernadette Vogt und Dominik Fakler Querflöte und Piano erklingen ließen. Außergewöhnlich, dass in Zeiten von vielen Kirchenaustritten der Gemeinde mit Helmut Fakler und Guntram Oberdorfer zwei neue Glieder beitraten und gesegnet wurden. Ebenso außergewöhnlich das Abendmahl, das in einem einzigen großen Kreis, der einmal um die gesamte Kirche reichte, zelebriert wurde. Und weiterhin außergewöhnlich und sehr berührend die Fürbitten, die als Bildpräsentation mit Untertiteln erschienen, wiederum gefühlvoll von Vogt am Piano begleitet.

Ansonsten wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor unter der Leitung von Johannes Wirth musikalisch gestaltet. Und wie es sich für einen solch außergewöhnlichen Gottesdienst gehört, wurde im Anschluss im Gemeindesaal bei einem Sektempfang fröhlich gefeiert.