Es war das Bild des Abends bei der Bürgerversammlung in Ausnang Anfang Juli: Auf die Frage, wer denn dafür sei, dass man sich um einen Mobilfunkmasten bemüht, gingen fast alle Hände nach oben. Ein seltenes Bild, das mit den Problemen mit der Internetverbindung im Bereich Hofs und Ausnang zusammenhängt. Der Stand rund zwei Monate später bei diesem Thema: Bewegung ja, Ergebnisse nein.

Im Bereich der Ortschaft Hofs fiel die Internet–Verbindung zuletzt immer wieder aus, wie auch die „Schwäbische Zeitung“ bereits mehrfach berichtete. Im vergangenen Jahr waren es laut Ortsvorsteher Franz Dietrich 14 Tage, davon betroffen seien rund 300 Anschlüsse. Das große Problem dabei: Mit dem Internet fällt in der Regel auch das Telefon aus. Etwa für Geschäftsinhaber eine Katastrophe. Und da es in diesem Bereich im Prinzip keinen Mobilfunkempfang gibt, könnte man im Notfall nicht einmal einen Notruf absetzen.

Überwältigende Mehrheit

Aus diesem Grund sprach sich bei der Bürgerversammlung, zu der geschätzt rund 150 Bürger kamen, eine überwältigende Mehrheit für einen Mobilfunkmasten aus. Leutkirchs Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle, der zusammen mit Tiefbauamtsleiter Robert Rühfel an diesem Abend ebenfalls in Ausnang war, erklärte in der Versammlung, man werde die Stimmung mitnehmen und damit auf die Betreiber zugehen.

Genau das ist zwischenzeitlich auch passiert, wie die Stadtverwaltung auf SZ–Anfrage nun erklärt: „Ein möglicher Standort wurde von unserem Bauamt an einen möglichen Betreiber mit der Bitte um Prüfung und dem Verweis auf die Dringlichkeit weitergeleitet“, so Jacqueline Zenker, die bei der Verwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Noch keine Rückmeldung

Eine Rückmeldung des angefragten Betreibers stehe aber leider noch aus. Um welchen potenziellen Betreiber und Standort es sich dabei handelt, dürfe beziehungsweise könne man laut Stadtverwaltung zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Bei der Schuldfrage für die Internetprobleme — die für den Wunsch nach einem Mobilfunkmasten eine große Rolle spielen — waren sich bei der Bürgerversammlung alle einig: Die Blicke richten sich auf den Anbieter des störungsanfälligen Richtfunknetzes dort, die Firma Inexio.

Noch keine Lösung

Dieser verweigere sich bisher einer Lösung, die wohl relativ simpel wäre. Nicht weit von den betroffenen Haushalten entfernt gibt es ein sogenanntes Haupt–Glasfasernetz des Zweckverbandes Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, an das sich Inexio grundsätzlich ankoppeln könnte.

Bereits im vergangenen Sommer äußerte sich das Unternehmen dazu auf SZ–Anfrage aber nur ausweichend. Henle und Dietrich äußerten in der Versammlung die Hoffnung, dass bei einem Termin Ende Juli eine Lösung gefunden werden kann.

Termin fand statt

Einen solchen Termin gab es in der Zwischenzeit auch, wie die Stadtverwaltung bestätigt. Der Termin mit Inexio, Ortsvorsteher Dietrich und Vertretern des Tiefbauamts habe im Bauamt stattgefunden. Neben einem Techniker und einem Abteilungsleiter für den Bereich kommunale Kooperationen der Deutsche Glasfaser Holding — Inexio hat sich vor einiger Zeit mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser zu einer Firmengruppe zusammengeschlossen hat — haben noch verschiedene Vertriebsmitarbeiter online teilgenommen.

Zuerst wurden die Leistungsschwankungen und Netzausfälle nochmals aufgearbeitet, im Anschluss daran wurden Möglichkeiten erörtert, wie zukünftig die Versorgungssicherheit sichergestellt werden könnte, so Zenker. Neben technischen Optimierungsmöglichkeiten sei auch in den Raum gestellt worden, das Glasfasernetz der Deutsche Glasfaser an das kommunale Breitbandnetz am Endstrang in Ausnang aufzuschalten.

Ob das zuletzt so viel gescholtene Unternehmen dieser Lösung am Ende zustimmt? Das ist noch unsicher. „ Alle Optionen werden derzeit durch die Verantwortlichen der Deutsche Glasfaser geprüft“, so Zenker zum aktuellen Stand.