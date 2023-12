Im Bereich Ausnang müssen rund 270 Haushalte weiter ohne Internet, und oft auch Telefon, auskommen. Der Netzausfall besteht seit dem Wochenende.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Glasfaser am Donnerstagabend berichtete, konnte der Fehler bisher nicht behoben werden.

Am Donnerstagnachmittag sei ein Fachmann vor Ort gewesen. Dass das mehrere Tage gedauert hat, liege an personellen Engpässen, so die Sprecherin. Dabei habe sich herausgestellt, dass nicht, wie ursprünglich vermutet, eine Störung bei der Stromversorgung ursächlich für den Ausfall ist.

Arbeiten an der Antenne

Nun soll eine Komponente an der Antenne ausgetauscht werden. Diese Arbeiten mussten am Donnerstag allerdings wegen Sturmböen abgebrochen werden.

Dies soll nun am Freitag geschehen. Ziel sei es natürlich, dass das Netz vor den Weihnachtstagen wieder funktioniert, so die Sprecherin.