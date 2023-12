Das Problem ist seit Jahren bekannt: Im Bereich Ausnang fällt immer wieder das Internet aus - und mit diesem in der Regel auch das Telefon. Für Geschäftsleute eine Katastrophe. Und da es hier im Prinzip auch keinen Mobilfunkempfang gibt, könnte man im Notfall nicht einmal einen Notruf absetzen. Wie Ortsvorsteher Franz Dietrich nun berichtet, ist Ausnang seit Samstag telekommunikationstechnisch erneut von der Außenwelt abgeschnitten.

„Was wir am besten können? Modernste Telekommunikationsinfrastrukturen aufbauen und ausbauen. Als Teil der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser sind wir Vorreiter in Sachen Glasfaser.“ Mit diesem Worten wirbt die Firma Inexio auf ihrer Homepage für sich. Von moderner, funktionierender Infrastruktur ist der Anbieter des Richtfunk-Netzes bei Ausnang augenscheinlich weit entfernt.

Hoffnung auf Reparatur

Dietrich gegenüber habe man in Aussicht gestellt, dass das Netz bis Freitag wieder geht. Ähnliches berichten Anwohner auf Social Media. „Laut Hotline wahrscheinlich bis Donnerstag/Freitag, können es aber natürlich nicht versprechen. Lieferprobleme und Personalmangel.....“, schreibt dort jemand.

Dietrich hofft nun mit Blick auf die anstehenden Feiertage, dass es auch tatsächlich diese Woche noch mit der Reparatur klappt. Auf die Anfrage der Schwäbischen Zeitung, ab wann die Verbindung denn wieder hergestellt sein wird und was der Grund für den aktuellen Ausfall ist, hat die Deutsche Glasfaser bis Mittwochabend nicht reagiert.

Lebensbedrohlicher Unfall

Um zu unterstreichen, welche Folgen es haben kann, wenn weder Festnetz noch Mobilfunk gehen, berichtete bereits im vergangenen Jahr ein in diesem Bereich wohnender Notarzt der Redaktion von einem Unglück, das sich vor mehreren Jahren zugetragen habe. Ein örtlicher Unternehmer habe damals einen lebensbedrohlichen Unfall gehabt. Feuerwehrleute aus dem Ort hätten ihn dann zufällig entdeckt und zu ihm als im Ort wohnenden Arzt nach Hause gebracht, da auch damals das Telefon in diesem Moment nicht funktioniert habe.

Rettungsdienst und Notarzt konnten daher erst „deutlich über eine Stunde später“ verständigt werden. Fast wäre es zu spät gewesen. Da er bei sich zu Hause keine Geräte für eine damals nötige Intubation hatte, wäre das Unfallopfer beinahe gestorben.

Wut bei den Bürgern

„Die Wut der Bürger ist groß“, betont Dietrich mit Blick auf den neuerlichen Ausfall. Noch größer, als zuletzt schon bei der Bürgerversammlung im Sommer. Wie verzweifelt die Anwohner sind, zeigte bei der Versammlung auch der Umstand, dass einer von ihnen darauf hinwies, dass man im Notfall ins Feuerwehrhaus kommen könnte, wo es ein Funkgerät gebe.

Um in seinem Bereitschaftsdienst erreichbar zu sein, hat der bereits erwähnte Notarzt den vergangenen Sonntag übrigens im Hotel verbracht, wie er berichtet. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verbringe er jetzt in seiner Praxis in der Stadt, wo er auf dem Sofa schläft. Das ist zwar nicht so angenehm wie zuhause, aber zumindest ist er so im Notfall erreichbar.