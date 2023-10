Ausflug der Kolpingfamilie Kißlegg an den Überlinger See

Nachdem die Alliierten die Rüstungsindustrie in Friedrichshafen zerbombt hatten, ließen ab Herbst 1944 die Nazis 800 KZ-Häftlinge aus Dachau bei Überlingen eine Bunkeranlage zur Fortsetzung der Produktion von Kriegsgerät bauen. Dieser „Goldbacher Stollen“, heute eine Gedenkstätte, war für eine Kißlegger Kolpinggruppe das erste Ziel ihres Ausflugs an den Überlinger See.

Bei einer sehr interessanten und berührenden Führung erfuhren sie, unter welch menschenverachtenden Bedingungen die Häftlinge, Widerstandskämpfer aus mehreren europäischen Ländern, Asoziale und Arbeitslose sowie Straftäter untergebracht waren und im Stollen schuften mussten, das heißt mit Presslufthämmer ins Gestein Löcher für den Sprengstoff bohren und mit Loren den Abraum wegschaffen und in den See kippen, bewacht von SS-Leuten mit Bluthunden.

Auch einige Kapos misshandelten als Hilfswachsoldaten ihre Mitgefangenen. An Hunger, Erschöpfung, Kälte, unbehandelten Verletzungen und Krankheiten, ebenso durch Erschießungen und Hundebisse starben sehr viele. 97 wurden in einem nahen Wald verscharrt. Auf Befehl der Franzosen mussten die Verantwortlichen die nicht mehr identifizierbaren Leichen ausgraben. Sie fanden 1946 ihre letzte Ruhe auf dem KZ-Friedhof oberhalb von Birnau, wo die Ausflügler der KZ-Opfer gedachten.

Auf 97 Platten liest man die Namen und Lebensdaten der Exhumierten. Nur zwei Häftlingen ist eine abenteuerliche Flucht nach Schaffhausen gelungen, indem sie sich gegen den Geruchsinn der Spürhunde mit Dieselöl einrieben und in Loren versteckt in den See kippen ließen.

Nach der etwas bedrückenden Erinnerung an eine düstere Vergangenheit erlebte man eine ebenfalls sehr informative und beeindruckende Führung beim 1954 gegründeten Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung in Sipplingen, der heute etwa vier Millionen Menschen mit Wasser versorgt, das schon bei der Entnahme aus 60 Metern Tiefe sauberer ist, als es die sehr strenge deutsche Trinkwasserverordnung vorschreibt.

Dieses Rohwasser wird auf den Sipplinger Berg gepumpt, wo es in gigantischen Becken aufbereitet wird. Zwei Hauptleitungen, die neuere unter der Alb hindurch, bringen das Wasser bis in den Norden von Baden-Württemberg.

Schließlich genoss man bei einer gemütlichen Einkehr in Kressbronn den Blick auf den abendlichen See und danach eine entspannende Heimreise im Bus mit Daniela Strasser.