Augustinus-Hieber-Verein besucht Dekan Kurt Susak in Davos

Der Augustinus-Hieber-Gedächtnisverein hat seine Mitglieder zu einem Ausflug nach Davos/Schweiz eingeladen. Mit dem Busunternehmen Held aus Lindenberg ging es bei trockener Witterung mit fast 60 Teilnehmern hinauf in die höchstgelegenste Stadt Europas: Den weltbekannten Skiort Davos in Graubünden.

Dekan Kurt Benedikt Susak begrüßte die Allgäuer im Sonntagsgottesdienst am 4. Fastensonntag Latare, und feierte mit Vikar Ernst Niederberger und 18 Ministranten die Hl. Messe. Danach ging es für alle Gottesdienstbesucher, darunter viele Davoser Familien und mit den Allgäuern in den Saal des Pfarrzentrums. Dort gab es ein delikates Essen, sprich Älpler-Maccaroni mit Apfelmus. Ein Dessert-Büfett lockte nochmals alle rund 250 Besucher des Familientages zu den süßen Teilen.

Dazu gab es spontan A-Capella-Gesang von einigen jungen Chorknaben aus Schwäbisch Gmünd, die gerade in Davos in Urlaub waren. Ein interessanter Projekt-Vortrag und ein Primiz-Segen von Vikar Niederberger für die Hieber-Mitglieder rundete das Programm ab. Viele bunte Luftballone sollten dann in den Himmel steigen, doch der einsetzende starke Schneefall verhinderte dies mehr oder weniger.

Für die Allgäuer gab es noch ein ganz spezielles Schmankerl: Durch die guten Kontakte des Allgäuer Dekans Susak konnte ein Luxushotel in Davos besichtigt werden, und der Geschäftsführer freute sich über das große Interesse. Leider blieb der Blick vom 10. Stockwerk über Davos und seine Berge hinter dicken Schneewolken verborgen.

Im warmen Bus bei der Heimfahrt wurden Leib und Seele bestens versorgt: Es gab Brotzeit und es wurde gesungen. Ein großes Dankeschön sprach Dekan Kurt Susak der Familie Boll aus Eglofs aus, die diesen Ausflug so wunderbar organisiert hatte. Der Wunsch nach einer Wiederholung eines Mitglieder-Ausfluges 2024 wurde laut. Der Augustinus-Hieber-Verein zählt inzwischen über 1000 Mitglieder aus ganz Süddeutschland.

Infos unter www.augustinushieber.de, oder unter Telefon 0 75 63 / 939 99 69 / AB.