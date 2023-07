Nach der gespielten Rückrunde waren die beiden Mannschaften des FC Wangen und der SGM Amtzell/ Haslach punktgleich an der Tabellenspitze. Der direkte Vergleich ging unentschieden aus, deshalb musste ein Entscheidungsspiel über die Meisterschaft der Kreisstaffel 1 und den Aufstieg in die Leistungsstaffel entscheiden.

Durch Tore von Finn Bolkart (2x), Ioannis Agridiotis und Alieu Drammeh konnte die SGM Amtzell/ Haslach mit 4:1 bezwungen werden. Der Jubel bei den Wangener Jungs war riesig, als Staffelleiter, Josef Baur, den Meisterschaftswimpel an Kapitän Tom Macek übergab. Das war so nicht zu erwarten, umso höher war natürlich die Freude über den Erfolg auch beim Trainerteam Bernd Macek/ Christian Müller. Die Mannschaft wird die Herausforderung Leistungsstaffel in der neuen Saison gerne annehmen.