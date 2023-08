Auf hohen Pfaden mit toller Aussicht unterwegs

Einige Gruppenleiter des TSG–Mountainbike–Treffs, der jeden Dienstag stattfindet, haben eine traumhafte 3–Tagestour bewältigt, die den technisch sehr anspruchsvollen Trail „Bernina Freeride“ beinhaltete, sehr bekannt bei sportlichen Mountainbikern. Insgesamt absolvierten die sechs TSG–Bike–Sportler (fünf „Bio–Biker“ und ein E–MTB) 4750 Höhenmeter und 188 Kilometer im Sattel. Ausgangspunkt war Mals in Südtirol, von hier ging es bei herrlichem Sommerwetter auf den Schweizer Ofenpass mit 2.250 m Höhe.

Eine hochalpine Panoramatour mit kurzen steilen Anstiegen und schönen Singletrails führte über den Paso Gallo hinunter zu dem Lago di San Giacomo Stausee. Ein weiterer Anstieg war anschließend der Passübergang Alpisella, bevor die Leutkircher Gruppe auf einem einfachen Trail mit wunderschöner Aussicht zum Übernachtungsort Livigno in Italien kam. Am zweiten Tag ging es auf Singletrails und schmalen Wegen hinauf zum Forcola di Livigno, wo die Grenze zur Schweiz verläuft. Über eine aussichtsreiche und technisch anspruchsvolle Uphill–Passage gelangten die Biker auf den höchsten Punkt der gesamten Tour, auf 2.500 m und hinunter zur Bernina–Passstraße am Ospizio Bernina. Von hier aus startet der großartige Bernina Freeride Trail, der Traum vieler Biker und auch ein Ziel der Allgäuer Biker. Obwohl der Trail nur abwärts geht, ist er im mittleren Teil technisch sehr anspruchsvoll (S1 bis S2). „Man fährt über Steine, Geröll, Wurzeln mit Spitzkehren, die auch noch ohne Umsetzen fahrbar sind. Dabei werden die knapp 1.300 Tiefenmeter stehend in der Aktiv–Position gefahren“, berichten die Sportler, die den 14 Km langen Trail gut gemeistert haben. Immerhin betreiben alle das Mountainbiken schon jahrelang als Hobby, welches hier unter anderem auch generationsübergreifend vom Vater auf die beiden Söhne übergeben wurde.

Nach dem Trail erreichte die Gruppe den idyllischen Ort Poschiavo, wo sie der Bernina Express zurück zum Ospizio Bernina brachte, dem höchst gelegenen Bahnhof der Rhätischen Bahn am Ufer des Lago Bianco. Von hier ging es auf einem Singeltrail hinunter auf die Passtrasse, wo der letzte Anstieg des Tages hinauf zum Forcola di Livigno führte und hinunter zur Unterkunft. Der Rückweg nach Mals erfolgte auf engen Pfaden und steilen Rampen quer durchs Gelände zum Passo Di Val Trela, weiter übers Val Mora und über den Passo Döss Radond mit 2.234 m.