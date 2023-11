Auch der zweite Besuch von Hans Kammerlander in Rohrdorf ...

Man hat nicht oft Gelegenheit, etwas für alle Beteiligten gleichermaßen Positives zu feiern. Umso schöner ist es, dass das in Rohrdorf mit dem erneuten Besuch des sympathischen Südtiroler Bergsteigers Hans Kammerlander am 18. November nun bereits gleich zweimal in diesem Jahr der Fall war. Schon bei seinem ersten Besuch im März konnte sich das Publikum im ausverkauften Rohrdorfer Theatersaal über packende Unterhaltung mit Herz freuen. Die außergewöhnlich gute Resonanz von allen Seiten war Anlass genug, gleich seinen zweiten Besuch im Allgäu zu planen. Und so stand (nach „Ski extrem“ im März) diesmal „Manaslu - Der Geisterberg“ in Rohrdorf auf dem Programm - ein Thema, das dem außergewöhnlichen Extrembergsteiger wie kein anderes am Herzen liegt. Das wurde bei seiner Multivisions-Show, die atemberaubende Aufnahmen auf höchstem Niveau zeigte, mehr als deutlich. Im Publikum war die Spannung angesichts der dramatischen Ereignisse greifbar und die Kommentare hinterher waren vom Respekt für die unvorstellbare Lebensleistung Hans Kammerlanders geprägt.

Und so hat er sich im Vorfeld und nach der Veranstaltung auch diesmal wieder viel Zeit genommen, um mit seinen Fans im erneut nahezu ausverkauften Theatersaal in Gespräch zu kommen. Nahbar und warmherzig wie bereits im März beantwortete er geduldig alle Fragen und konstatierte, dass das für ihn auch ein Novum sei: zweimal innerhalb von sieben Monaten in einem Ort wie Rohrdorf zu referieren. Ein ganz besonderer Moment folgte auf den donnernden Applaus am Ende des Vortrags: Nachdem Ortsvorsteher Max Boneberger sich bei allen bedankt hatte, die zum Gelingen dieses besonders berührenden Abends beigetragen haben, konnte er eine Spende in Höhe von 500 Euro für Kammerlanders Herzensprojekt übergeben. Der Bau von Schulen in Nepal - an dem er in Kooperation mit der Nepalhilfe mitwirkt - ist dem Südtiroler ein besonderes Anliegen, denn einige der Kinder dort nehmen einen Schulweg von bis zu drei Stunden pro Strecke auf sich und angesichts der erneuten Verheerungen durch das letzte Erdbeben ist Hilfe vor Ort aktuell nötiger denn je. Die Bergsteigerlegende war sehr gerührt und erfreut über diese Geste, die erneut dank des einstimmigen Beschlusses des Ortschaftsrats und durch das besondere Engagement des Bauhofs Rohrdorf und der Ortsverwaltung möglich wurde.