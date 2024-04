Arnacher Frühjahrskonzert mit einem besonderen Jubiläum

Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Kurhaus in Bad Wurzach, als der Musikverein Arnach am 24. März sein diesjähriges Frühjahrskonzert veranstaltete. Unter der Leitung ihres Dirigenten Berthold Hiemer boten die Musiker ein eindrucksvolles Repertoire, das die Zuhörer auf eine emotionale Reise durch verschiedene Genres mitnahm.

Stücke wie „The New Village“ von Kees Vlak, „Seventh Night of July“ von Itaru Sakai und „Sea of Wisdom“ von Daisuke Shimizu begeisterten das Publikum ebenso wie die bekannten Werke „Hobbits“ und „Das Phantom der Oper“ von Johan de Meij sowie „Coldplay in Symphony“ von Bernd Appermont. Besonders bewegend war die Darbietung von „Run“ von Leona Lewis durch Lisa Gottschling, deren Stimme die Herzen der Zuhörer tief berührte.

Doch das Konzert war nicht nur ein musikalischer Höhepunkt für den Verein, sondern auch die Feier eines bemerkenswerten Meilensteins. Xare Miller, der seit stolzen 75 Jahren dem Musikverein Arnach treu ist, wurde an diesem Abend vom stellv. Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbands, Klaus Wachter, für dieses große Jubiläum geehrt. Das Publikum würdigte sein unermüdliches Engagement und seine tiefe Verbundenheit zum Verein mit Standing Ovations, begleitet von herzlichem Applaus und bewegten Gesichtern. In seiner Dankesrede traf Miller schließlich seine Einstellung zum Vereinsleben perfekt auf den Punkt: „Entweder ganz oder gar nicht!“

Abschließend gebührt ein großes Lob dem Dirigenten Berthold Hiemer für sein herausragendes Engagement und seine Fähigkeit, das Beste aus jedem Musiker und jedem Stück herauszuholen.