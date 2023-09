Arnacher Flohmarkt „Rund ums Kind“

Dieses Jahr veranstaltet der Förderverein des Bildungshauses Arnach einen Bazar zum Selbstverkauf an. Angeboten werden gut erhaltene, modische Kinderkleidung bis Größe 176, Babyzubehör, Umstandsmoden, Kinderwagen, Kindersitze, Spielzeug und Kinderfahrzeuge, Samstag, 7 Oktober, in der Turn– und Festhalle Arnach. Verkauf von 10 bis 12 Uhr. Ein Tisch für acht Euro, zwei Tische für 15 Euro, ein Kleiderständer für drei Euro. Kaffee und selbstgemachte Kuchen werden angeboten. Anmeldung/Tischreservierung täglich zwischen 15 und 18 Uhr unter Telefonnummer bzw. per WhatsApp an 0176/97455739.

