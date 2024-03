„Ich hätte ja eigentlich den Hof übernehmen sollen“, erinnert sich Franz Xaver Miller. „Aber das war nicht in meinem Kopf. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen.“ Statt als ältester Sohn den landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern weiterzuführen, entschied sich der gebürtige Arnacher zu einer ganz anderen beruflichen Laufbahn.

An diesem Sonntag, 24. März, wird „Xare“ Miller für 75 Jahre Mitgliedschaft beim Musikverein Arnach im Rahmen des Frühjahrskonzerts im Kurhaus Bad Wurzach (Beginn 20 Uhr) geehrt - als ältester aktiver Musikant in der Großgemeinde Bad Wurzach. Im Gespräch mit der Redaktion blickt der heute 88-Jährige zurück auf die verschiedenen Stationen seines bisherigen Lebens und sagt: „Wenn ich nochmal jung wäre, würde ich alles genauso wieder machen.“

Bauernhof und Torfwerk

Das Licht der Welt erblickte Franz Xaver Miller am 24. August 1935 in Geboldingen, einem kleinen Weiler bei Arnach. Nach der Volksschule arbeitete er zunächst auf dem Hof der Eltern mit und absolvierte einen Melkkurs auf dem „Brandlhof“, dem heutigen Finkhof in Arnach. Bald stand für ihn fest: „Das ist nichts für mich.“ Eineinhalb Jahre schaffte er Akkord beim Torfwerk Bad Wurzach und verdiente sein erstes eigenes Geld. Mit 20 Jahren machte er dann eine dreijährige Ausbildung zum Käser in einem Molkereibetrieb in Wangen.

Statt diesen Weg weiter einzuschlagen, ließ er sich bei einer Leutkircher Firma innerhalb von sechs Wochen zum Tankwart ausbilden. Die Arbeit an der Zapfsäule machte ihm Spaß. Die Gespräche mit den Kunden, der Service - „Scheiben frei machen und nach dem Öl schauen“ - boten viel Abwechslung. Weitere drei bis vier Jahre war Miller als Verkaufsfahrer einer Nudelfirma unterwegs. Viele Bauern erwarben ihre Nudeln durch Tausch, erinnert er sich. „So bekam der Kunde für einen halben Zentner Weizen circa acht Packungen Nudeln.“

Die Schere immer dabei

Die letzte Berufsentscheidung prägte sein Leben bis zur Rente, die er erst im stolzen Alter von 79 Jahren antrat. Zunächst arbeitete er für eine Stuttgarter Weinhandlung, wechselte dann zu einem Wein-Unternehmen in Laupheim. Als Weinhändler bereiste er nahezu ganz Oberbayern, seine Wege führten ihn aber auch in die Bodenseeregion und bis nach Ulm.

Auch diese Arbeit entsprach seinem Naturell: etwas aufbauen, unter Menschen sein, die Welt sehen. Und es gab noch ein Betätigungsfeld: „Ich war früher der Dorffriseur“, erzählt Miller schmunzelnd. Ob im Fußball- oder im Musikverein, wenn in einer Pause gerade Zeit war, schnitt er den Spielern die Haare. „Die Schere hatte ich immer dabei.“

Die Musiker trainiert

Seine wahre Leidenschaft aber gehört der Musik und dem Fußball, wobei das eine mit dem anderen oft verbunden ist. So war „Xare“ Miller insgesamt 28 Mal Trainer der Fußballmannschaft des Musikvereins beim Musikantenturnier in Diepoldshofen.

Jemand, der 26 Jahre lang Erster Vorsitzender des Sportvereins Arnach war, sich als Jugendleiter und Trainer engagierte und bis heute das Amt des Schiedsrichters ausübt, der sollte auch gebührend geehrt werden. Nachdem unter Millers Ägide der Neubau des Sportgeländes abgeschlossen war, entschloss sich der SV, das neue Stadion „Xare-Miller-Stadion“ zu taufen.

Rollladen blieben unten

Zu viel der Ehre, winkt Miller entschieden ab. Da er von seinem Wohnzimmerfenster aus direkt auf das Namensschild am Stadion schauen müsse, habe er vier Wochen lang den Rolladen gar nicht mehr hochziehen wollen. Dass er als Einzelner so hervorgehoben werde, findet er unangebracht. „Wir haben doch auch andere Leute, die sich engagieren.“

Nicht weniger prägend ist sein Wirken beim Musikverein Arnach. Bereits mit 14 war Franz Xaver Miller als Jungmusikant beim Neuanfang des Vereins nach dem Krieg dabei. Zuerst spielte er das Horn, wechselte aber bald zur Trompete, der er bis heute treu blieb. Von 1963 bis 1969 war er Mitglied bei der Stadtkapelle Bad Wurzach. Heute blickt er auf ein Pensum zurück, das sich sehen lassen kann: Circa 3000 Musikproben, 1700 Auftritte, 70 Konzerte, 350 Ständchen, 23 Wertungsspiele liegen hinter ihm, 50 Mal war er beim Blutritt dabei, über 70 Mal beim Fasnetsverkünden. Seit 2001 ist er Ehrenmitglied im Kreisverband.

Die Obstler-Musikanten

In seiner Jugend war „Xare“ Schlagzeuger in mehreren Tanzbands, die er meist selbst gegründet hatte, zum Beispiel die Band „Junges Blut“. „Der Name war meine Idee. Wir waren jung. Heute sind wir alte Knochen“, erinnert er sich und lacht. Bis in die 1980er-Jahre spielte er bei der „Bauernkapelle Arnach“, die beim legendären Boschenfest für Stimmung sorgte. Zehn Jahre lang war er bei den „Obstler-Musikanten“ dabei. „Das Publikum hat uns diesen Namen verpasst, weil immer so viele Obstler ausgegeben wurden - das war halt der billigste Schnaps.“ Er habe ihn aber nicht getrunken, verrät er spitzbübisch, sondern an andere weitergereicht.

Auf Reisen hat „Xare“ Miller stets die Trompete im Gepäck - und fast immer gelang es ihm bisher, am Urlaubsort ein Fußballspiel auf die Beine zu stellen. An eine Kreuzfahrt erinnert sich besonders gern: Da musste er einem Freund zuliebe beim Abendessen vor 2500 Gästen Trompete spielen - ein Ständchen am Tisch für jeden, der an diesem Tag Geburtstag hatte. „Das war verrückt, das hörte gar nicht mehr auf!“

Was er gar nicht mag

Mit gemischten Gefühlen denkt „Xare“ Miller an den kommenden Sonntag, wenn er beim Frühjahrskonzert für seine Verdienste geehrt wird. Im Mittelpunkt zu stehen, ohne dabei etwas für andere zu bewegen, behage ihm gar nicht. Außerdem hätte er ohne die tatkräftige Unterstützung seiner Ehefrau und seiner vier Töchter das alles gar nicht geschafft, betont der unermüdliche Macher und Gestalter. „I bin so froh, wenn’s endlich Oschtern isch.“