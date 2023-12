Verwechslungskomödie par excellence in Arnach

Die Generalprobe des „Förderverein für Jugendausbildung des Musikvereins Arnach“ verlief am vergangenen Samstag grandios. Mit dem Lustspiel „Der entführte Selbstmordeinbruch“ in drei Akten von Wolfgang Bräutigam zeigten die Laienschauspieler der Theatergruppe unter der Leitung von Matthias Tapper einmal mehr ihr Können in der Turn- und Festhalle Arnach. Bis zum 6. Januar wird das Stück noch mehrmals aufgeführt.

Mit einer wilden Verfolgungsjagd von zwei Einbrechern, getarnt mit Clownsmasken, einem sturzbetrunkenen Maurermeister Hubert Ebner, gespielt von Jochen Jöchle, einer drohenden Insolvenz, einer trauernden Ehefrau Brigitte (Marlies Hoch) und deren Tochter Susanne (Julia Hengge), einem Abschiedsbrief und dem vorlauten Auszubildenden Thomas „Tommy“ Klein (Alexander Menig) und Huberts Schwester Martha (Lisa Gottschling), die versucht die Ruhe zu bewahren und den Überblick zu behalten, wäre das Chaos eigentlich schon perfekt.

Geplante Entführung

Aber Brigittes Bruder Otto (Gebhard Baumann) setzt gemeinsam mit seinem Kumpel Johann Scharf (Silvester Schneider) noch ein Quäntchen drauf, indem er eine Entführung plant, die mehrmals gehörig in die Hose geht. Währenddessen ist Dorfpolizist Josef Dimpfl (Matthias Tapper) mit der Aufklärung eines Einbruchs, aber auch mit der Suche nach dem Selbstmordopfer Hubert beschäftigt. Und Susanne Ebner macht die Bekanntschaft von Christian Schmidt (Jens Neubauer) aufgrund eines Unfalls Kopfzerbrechen, genauso wie das unerwartete Auftauchen der Versicherungsfachwirtin Karola Siegler (Bettina Hoch).

Die Rollenverteilung hätte wirklich nicht besser sein können. Egal, ob es der tumbe Dorfpolizist mit Trenchcoat in Columbo-Manier war, ein Maurermeister, der jeder Drag-Queen locker Konkurrenz machen könnte, ein schlitzohriger Auszubildender, der in allen Töpfen mitmischte, eine resolute Schwester oder die beiden Freunde, die gemeinsam eine Entführung planen.

Die Aufführungstermine

Auch die clevere Versicherungskauffrau oder der Unfallfahrer, genauso wie die Tochter des Hauses, die schlagkräftig ihren Unmut kundtut, alle zeigten in ihren Rollen, dass die Kunst des Theaterspiels bereits in der Maske beginnt.

Wer Lust auf Chaos, Lachen bis die Tränen kommen und unterhaltsame Stunden hat, der ist in der Turn- und Festhalle Arnach genau richtig. Die Aufführungstermine: 30. Dezember, 20 Uhr; 2. Januar, 14 und 20 Uhr; 5. Januar, 20 Uhr; 6. Januar, 14 und 20 Uhr.

Kartenreservierung sind bei Familie Jöchle täglich von 14 bis 20 Uhr möglich, telefonisch unter 07564/937727 oder per Whatsapp an 0163/2026408.