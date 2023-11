Sprachheilschule in Arnach hat neue Leiterinnen

Mit einer Feier ist Heidi Doubek, die langjährige Leiterin der Sprachheilschule in Arnach, verabschiedet worden. Gleichzeitig wurde das neue Schulleiterteam, bestehend aus Iris Kunzendorf und Sandra Weder, herzlich begrüßt.

Die Schulgemeinschaft der Sprachheilschule Arnach, die Geschäftsführung des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen, Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer, Schulrat Steffen Rooschütz, Andrea Müller vom Landkreis Ravensburg und Schulleiterkollege André Radke waren beim Abschied dabei, berichten die Zieglerschen.

Alles richtig gemacht

Wenn mehr als 20 Lehrerinnen auf der Bühne ein Hoch auf die scheidende Schulleiterin singen, 73 Kinder mit Liedern und einem Theaterstück Abschied nehmen und Lob, Herzlichkeit und Anerkennung der Inhalt aller Grußworte ist, dann hat man alles richtig gemacht. So durfte Heidi Doubek vergangenen Freitag ihren Abschied genießen, auf ihre Laufbahn zurückblicken und die eine oder andere Träne der Freude und der Rührung vergießen. „Ich habe geguckt, dass wir vorwärts kommen. Nun lasse ich Neue ans Ruder. Es macht Freude, eine Schule zu leiten. Das ist einfach schön. Ich lege Euch ans Herz: Ein Kind entwickelt sich, wenn man die Stärken stärkt und die Schwächen dabei mitnimmt“, so Doubek in ihrer Abschlussrede.

Lösungsorientiert und unkompliziert

In allen Grußreden, angefangen von Bürgermeisterin Alexandra Scherer über Schulrat Steffen Rooschütz oder die Elternvertreterin Martina Weder-Frömming wurde die pragmatische, lösungsorientierte, unkomplizierte und immer angenehme Zusammenarbeit mit Heidi Doubek gelobt. Andrea Müller, Leiterin der Stabsstelle Sozialplanung im Landkreis Ravensburg, bedankte sich herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, die Sprachheilschule Arnach am heutigen Tag so hautnah erleben zu dürfen. „Sie haben hier Atmosphäre und Stimmung. Der Landkreis darf sich glücklich schätzen, dass es sie gibt.“

Voller Herzlichkeit

Auch André Radke, der als Geschäftsführender Schulleiter Bad Wurzach sprach, aber auch als enger Kollege und Wegbegleiter, reflektierte voller Herzlichkeit die Geschichte der Sprachheilschule und der engen Zusammenarbeit mit Heidi Doubek und den Zieglerschen: „Wir gehen hier in Arnach zusammen durch dick und dünn. Zusammen betreuen wir in den Kindergärten, der Grundschule und der Sprachheilschule 250 Kinder bei 1500 Einwohnern. Das alles gelingt nur im Miteinander.“

Das sind die Neuen

Das neue Schulleitungsteam, Iris Kunzendorf als Rektorin und Sandra Weder als Konrektorin, gehört schon lange zum Kollegium und will nun mit Respekt und Mut die Schule in die Zukunft führen. Sie seien „erfüllt mit Leben, denn das ist für unsere Schule bezeichnend“, sagte Iris Kunzendorf. Und sie seien „erfüllt mit Vorfreude, Stolz und Hoffnung“, führte Sandra Weder in der gemeinsamen Rede aus. Krankheitsbedingt nicht dabei war Sylvia Steurer, die ab sofort die Leitung des Schulkindergartens übernimmt.

Alle drei können sich sicher sein, dass sie weiterhin gut und vertrauensvoll von dem großen Netzwerk unterstützt werden, das Heidi Doubek aufgebaut hat. Die Feier endete mit den Worten von Christiane Stöppler, Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen: „Ein Hoch auf uns! Ein Hoch auf das, was kommt!“