Dienstagnachmittag war es soweit, in Arnach gab es den symbolischer Startschuss für eine neues Wohnbaugebiet. Auf diesen Tag hat man in dem Ort lange gewartet. Mit den 2015 abgeschlossenen Projekt „Melap+“ stand hier bis dahin die Innenraumentwicklung im Vordergrund. Ach Jahre später soll nun im Baugebiet „St. Anton“ neuer Wohnraum für rund 140 Personen entstehen.

Die Erschließungsarbeiten dazu wurden bereits im März an die Firma Strabag vergeben. Rund 1,87 Millionen Euro werden die Arbeiten kosten, erklärte Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer beim Spatenstich. Der Bauplatzpreis für die insgesamt 27 Bauplätze stehe noch nicht fest. Neben Plätzen für Einfamilien– und Doppelhäusern gebe es auch ein Grundstück, das für die Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus vorgesehen ist.

Verzögerungen beim Stauraumkanal

Dass es nach der Vergabe nochmals mehrere Monate dauerte, bis die Erschließung begann, lag am Stauraumkanal, so Scherer. Hintergrund waren hier demnach Verzögerungen bei den Lieferungen von Bauteilen für den Kanal, nachdem nach wie vor viele Firmen bis oben mit Arbeit ausgelastet seien, so die Stadtverwaltung. Über diesen Kanal wird später das anfallende Regenwasser in den Schmiedebach eingeleitet.

Scherer ging bei ihrer Rede anlässlich des Spatenstichs auch auf das kürzlich gefällte Urteil zum Paragrafen 13b im Baugesetzbuch ein, nach welchem auch das Baugebiet „St. Anton“ entwickelt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte vergangene Woche entschieden, dass der Paragraf nicht mit den im EU–Recht verankerten Standards zum Umweltschutz vereinbar sei. Stand jetzt wisse man aber noch nicht, wie sich das auswirkt, da die Urteilsbegründung noch nicht da sei, erklärte Scherer.

Vergabe bereits im März

Da die Vergabe der Erschließungsarbeiten aber bereits im März erfolgte — also deutlich vor dem Urteil — sieht sich Scherer auf der sicheren Seite. Weshalb man sich trotzdem für den symbolischen Spatenstich entschieden habe — der zudem ja tatsächlich nur ein symbolischer ist, gebaut wird bereits seit mehreren Wochen.

Trotz der Verzögerung bleibe es bei dem Ziel, bis Ende September mit den Arbeiten durch zu sein. Auswirkungen hat die Verzögerung allerdings bei der geplanten Sanierung der Ratperoniusstraße. Nachdem sich die Fertigstellung der Erschließung in den Herbst verschiebt, wäre ein Beginn der Sanierung der Ratperoniusstraße ab Oktober zu riskant — ab Dezember bekomme man nämlich kein Bitumen mehr für den neuen Belag, so die Stadtverwaltung. Die Maßnahme werde daher nun für Frühjahr 2024 eingeplant.

Überzeugt von Nachfrage

Sie sei froh, so Scherer, dass man nun die große Nachfrage in Arnach bedienen könne. Sie gehe davon aus, dass trotz der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen am Bau die Bauplätze weiterhin begehrt sind und alle verkaufen werden können.

Ortsvorsteher Michael Rauneker blickte anschließend auf den langen Weg bis zum Baugebiet zurück. Durch das 2015 abgeschlossene Projekt „Melap+“ lag der Fokus lange auf der Innenentwicklung. Dann habe es nochmals bis 2017 gedauert, bis der Grunderwerb abgeschlossen werden konnte. Nun, sechs Jahre später, geht es endlich los. „Für Arnach ist es ein Tag großer Freude“ und ein wichtiger Tag für die weitere Entwicklung des Ortes, betonte Rauneker.

Wohnraum für rund 140 Personen

Karl–Josef Fassnacht vom gleichnamigen Ingenieurbüro erklärte, dass es ihn als Arnacher natürlich besonders freue, dass es nun in die Umsetzung dieses Baugebiets gehe. Auch er ist überzeugt: Die Nachfrage war da und ist da. Er geht davon aus, dass auf der rund 2,5 Hektar großen Fläche Wohnraum für rund 140 Personen geschaffen werden kann.

Schön sei auch, dass man hier mit Geothermie arbeiten kann, womit man sehr nachhaltig unterwegs ist. Für rund 520.000 Euro erhielte mit BauGrund Süd ein lokales Unternehmen den Auftrag für die Erdwärmebohrungen.