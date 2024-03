Frühjahrskonzert des Musikvereins Arnach im Kurhaus

Der Musikverein Arnach veranstaltet amm Palmsonntag, 24. März, 20 Uhr, sein diesjähriges Frühjahrskonzert im Kurhaus am Kurpark in Bad Wurzach. Unter Leitung von Dirigent Berthold Hiemer haben die Musikanten in den vergangenen Monaten ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Zu hören sind Werke unterschiedlicher Stilrichtungen wie „The New Village“ von Kees Vlak, „The Seventh Night of July“ von Itaru Sakai, „Sea of Wisdom“ von Daisuke Shimizu oder „Hobbits“ von Johan de Meij. Im zweiten Programmteil folgt auf „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber eine außergewöhliche Ehrung: Franz Xaver (Xare) Miller wird für 75 Jahre als aktiver Musikant ausgezeichnet. Den Konzertabbschluss bilden „Coldplay in Symphony“ von Bert Appermont und „Run“ in einem Arrangement von Erwin Jahreis.