Erst die Freude, dann der Rückschlag: Nachdem vergangene Woche der symbolische Spatenstich zum Arnacher Baugebiet „St. Anton“ gefeiert wurde, gab es nun für Bauinteressenten einen kleinen Dämpfer, der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend keine Vergaberichtlinien verabschiedet.

In der Sitzung — der letzten vor der Sommerpause — ging Bürgermeisterin Alexandra Scherer auch nochmals auf die Unsicherheiten durch das Urteil zum Paragrafen 13b im Baugesetzbuch (BauGB) ein.

Weiter keine schriftliche Urteilsbegründung

Nach wie vor, so Scherer zu Beginn der Sitzung, könne die Verwaltung noch nicht genau sagen, welche Auswirkungen das Urteil zu 13b BauGB hat. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor zwei Wochen entschieden, dass der Paragraf — nach welchem auch das Baugebiet „St. Anton“ entwickelt wurde — nicht mit den im EU–Recht verankerten Standards zum Umweltschutz vereinbar sei. Nach wie vor liege dazu aber noch keine schriftliche Urteilsbegründung vor.

Aber bereits durch die erste Mitteilung zum Urteil müsse man „hellhörig“ werden, so das Stadtoberhaupt. Die Stadtverwaltung werden die anstehende Sommerpause nutzen, um das Urteil aufzuarbeiten und zu schauen, wie man damit umgehen soll. Zwar sei es im Moment „noch unmöglich, zu sagen, was für Auswirkungen“ das Urteil hat, erklärte Scherer. Klar sei aber, dass es Auswirkungen haben wird.

Wunsch aus der Mitte des Gemeinderats

Dass die Vergaberichtlinien für das neue Baugebiet in Arnach nicht behandelt wurden, sei ein „Wunsch aus der Mitte des Gemeinderats“ gewesen, so Scherer. Dabei wurde beim Punkt „Fragen der Bürger“ klar, dass der ein oder andere Zuhörer genau wegen diesem Punkt auf der Tagesordnung gekommen ist.

Nein, so die Entgegnung von Scherer auf die entsprechende Frage, der Punkt zu den Vergaberichtlinien sei nicht nur wegen 13b BauGB abgesetzt worden, sondern aus inhaltlichen Gründen. Demnach besteht zu den Vergaberichtlinien an sich im Rat noch Gesprächsbedarf.

Der Dringlichkeit bewusst

Auf die Nachfrage, ob es in diesem Jahr noch mit der Vergabe klappe, erklärte Scherer der fragenden Bürgerin, dass sie das nicht zusichern könne, da sie den Beratungen nicht vorgreifen könne. Sie betonte aber, dass jedem im Raum die Dringlichkeit bewusst sei.

Zum Hintergrund: In Arnach wartet man seit vielen Jahren auf ein Neubaugebiet. Mit den 2015 abgeschlossenen Projekt „Melap+“ stand hier bis dahin die Innenraumentwicklung im Vordergrund.

Erschließungsarbeiten nicht gestoppt

Scherer erklärte auf Nachfrage auch, dass die Erschließungsarbeiten nicht gestoppt worden seien, sondern weiterlaufen würden. Aber auch in Arnach müsse man schauen, welche Auswirkungen das 13b–Urteil hat, so die Bürgermeisterin.

Neben Arnach sind in Bad Wurzach weitere Baugebiete von dem Urteil betroffen. Etwa das Areal an der Bühlstraße in Haidgau, das Seibranzer Baugebiet „Wengenreuter Esch“, das Areal am St.-Gallus–Weg in Unterschwarzach sowie das geplante Baugebiet auf der Reischberghöhe.

Der Bundesgesetzgeber ist gefordert

Auch andere Kommunen in der Region sind vom Urteil betroffen, unter anderem Leutkirch. Hier geht es um zwei geplante Wohnbauflächen. „Aus Sicht des Gemeindetags führt das Urteil zu einer großen Verunsicherung in den Kommunen, die im Vertrauen auf gültiges Bundesrecht und vor dem Eindruck großen Wohnraummangels die Beschleunigungsmöglichkeiten des Paragrafen 13b genutzt haben. Sie dürfen dafür nun nicht abgestraft werden.

Deshalb ist der Bundesgesetzgeber gefordert, möglichst schnell eine praktikable Lösung zu finden, um den nun eingetretenen Schwebezustand zu überwinden“, erklärte hierzu kürzlich Thomas Stupka, der bei der Leutkircher Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.