Zwei Verletzte nach Frontalkollision auf B 12

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 12 sind am Montag zwei Frauen verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Toyota-Fahrerin wollte laut Polizeibericht kurz nach 12 Uhr auf Höhe Dorenwaid von Isny kommend nach links in Richtung Gestratz abbiegen. Dabei übersah sie den Mercedes einer entgegenkommenden 31-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei die 49-Jährige mittelschwer verletzt wurde, wie es im Bericht weiter heißt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die 31-Jährige erlitt indes leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 12.45 Uhr komplett gesperrt und bis etwa 14 Uhr nur einseitig befahrbar.