Zeitplan zur Argenbühler Schulentwicklung sorgt für Diskussion

Der Beteiligungsprozess zur Schulentwicklung in Argenbühl geht in die nächste Phase. Der Gemeinderat hat dazu in seiner jüngsten Sitzung einen achtköpfigen Steuerungskreis bestimmt, der das weitere Verfahren begleiten und lenken soll. Der Zeitplan sorgte jedoch für eine lebhafte Diskussion.

Der ab dem Schuljahr 2026/27 verpflichtend geltende Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für Grundschüler und der damit verbundene hohe Personalaufwand wird sich auch auf die Argenbühler Grundschullandschaft mit ihren bislang vier Standorten auswirken.

Vor diesem Hintergrund hatte die Gemeinde Argenbühl im Sommer einen Beteiligungsprozess zur künftigen Schulentwicklung gestartet und sich dazu den externen Berater Dirk Nees ins Boot geholt. Beschlossen wurde ein mehrstufiges Verfahren, das Bürger und Betroffene frühzeitig einbindet und Eltern ein Mitspracherecht einräumt.

Fazit zum Workshop: anstrengend und konstruktiv

In der ersten Phase, die von den Räten Stefan Boneberg, Andreas Loritz, Nicolas Riether und Christoph Huber umgesetzt wurde, fand am 7. Oktober ein ganztägiger Workshop statt. Zu den 19 Teilnehmern gehörten Gemeinderäte, Schulleiter, Lehrer sowie Eltern von Grundschülern und Kindergartenkindern.

Es ging allein um den Fahrplan und die Kommunikation und nicht um inhaltliche Entscheidungen. Stefan Boneberg

Wobei Dirk Nees der Elternbeteiligung und Kommunikation eine wesentliche Rolle zuschrieb, bei der auch soziale und rechtliche Aspekte mit einzubinden seien.

Für Anita Frommknecht, frühere Gemeinderätin und nun als Mutter beim Workshop dabei, war der Tag ebenso anstrengend wie konstruktiv. Seien die einen gespannt darauf gewesen, was am Ende das Fazit sei, hätten andere die Vermutung geäußert, „dass sich schon alles in der Schublade befinden würde“. Und, so Frommknecht: Man sei bemüht gewesen, gemeinsam etwas zu entwickeln, „wenngleich nicht immer Einigkeit herrschte“.

Eine BI hat sich schon in Stellung gebracht

Vor allem die Frage nach der Zukunft der Schule in Christazhofen sorgte zuletzt für Gesprächsstoff. Nachdem in einer früheren Ratssitzung die Variante erwähnt wurde, dass der Standort geschlossen und in einer dann zweizügigen Schule in Ratzenried aufgehen könnte, hat sich mittlerweile eine Bürgerinitiative gebildet, die die Schule im Dorf lassen will. Dafür übergab die BI vor kurzem eine Liste mit mehr als 1300 Unterschriften an Roland Sauter.

Der Bürgermeister erläuterte nun in der jüngsten Sitzung, dass in der nächsten Phase der Beteiligungs- und Entscheidungsprozess umgesetzt und eng von einem Steuerungs- und Lenkungskreis begleitet werden soll. Eine Entscheidung zu Raum- und Standortfragen müssten dabei von einer „breiten Einwohnerschaft und den Lehrkräften“ mitgetragen werden.

Acht Leute im Steuerungskreis

Dem Kreis, der dieses „Bürgerforum Grundschulen Argenbühl“ koordinieren und am 24. Januar 2024 seine Arbeit aufnehmen soll, gehören acht Personen an: die Elternvertreter Anita Frommknecht und Ulrich Vochezer, Markus Hahnel und Diana Lerpscher als Vertreter von Schulleitung und Lehrerschaft, die Gemeinderäte Christoph Huber und Andreas Loritz sowie Roland Sauter und Kathrin Hengge aus der Verwaltung. „Acht ist die maximale Anzahl“, sagte der Rathauschef.

Dann begann eine lebhafte Diskussion über den Zeitraum, in dem eine Entscheidung gefällt werden soll, der aber letztlich von der Verwaltung bestimmt wird. Die Frage war: Reicht das ins Auge gefasste erste Halbjahr 2024 aus, um alle Aspekte zu beleuchten, einzubeziehen und einzuarbeiten?

Gemeinderat Andreas Loritz meinte mit Blick auf die Kommunalwahlen im Juni 2024, „dass diese Aufgabe noch vom alten Gemeinderat erledigt werden soll“. Sauter, der Argumente dafür und dagegen erkannte, nannte die entsprechende Vorbereitung der Schulentwicklung bis Mitte Mai „äußerst sportlich“ und fragte in die Runde: „Was kann das jetzige Gremium bis zur Amtseinsetzung des neuen noch entscheiden?“

Reicht ein halbes Jahr für eine Entscheidung aus?

Gemeinderätin Renate Vochezer war überzeugt davon, dass die Zeit bis dahin „qualitativ nicht zu schaffen ist“, Kollege Ulrich Müller sah selbst den in die Waagschale geworfenen Termin „Oktober 2024“ noch als zu früh an, war aber durchaus der Meinung, „dass das neue Gremium auch eine Entscheidung treffen kann“.

Ein anderer Ansatz kam von Gemeinderat Roland Kempter: „Wir überlegen ein Jahr, dann aber ist für einige Eltern die Grundschulzeit ihrer Kinder schon vorbei. Ein halbes Jahr für diesen Prozess ist ausreichend.“ Um dann aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen: „Eltern müssen sich auch mit ungünstigeren Rahmenbedingungen zufriedengeben.“

Mit „Es kommt nicht auf zwei oder drei Monate an“, setzte der Bürgermeister das Ende der Debatte. Schließlich ginge es darum, den Lehrermangel in die Überlegungen mit einzubeziehen. Bei schnellen Entscheidungen, da war sich Sauter vollkommen sicher, „können Argumente, die keine gute Basis haben, uns auf die Füße fallen“.