Noch sind die Straßen gar nicht gebaut, aber Namen haben sie schon: Die Erschließung des neuen Gewerbe- und Wohngebiets am Ortseingang von Eisenharz geht voran. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat neben den Straßennamen auch die Quadratmeterpreise für die Wohnbauplätze festgelegt. Ein erster gewerblicher Bauplatz ist sogar bereits verkauft.

Wohnbauplätze liegen bei 250 und 310 Euro pro m2

250 Euro pro Quadratmeter kosten demnach die fünf innen liegenden Wohnbauplätze inklusive Anschluss- und Erschließungsbeiträgen. Für die beiden in Randlage will die Gemeinde 310 Euro pro Quadratmeter. Dort im Nordosten ist auch langfristig eher keine weitere Bebauung geplant. Damit übernimmt die Gemeinde bei den Preisen für die Einfamilien- und Doppelhausbauplätze die Preise des 2022 vermarkteten Baugebiets Brauereiwiese in Ratzenried. Die Gemeinde rechnet mit insgesamt 125.000 Euro, die sie über Infrastrukturbeiträge mit diesen Bauplätzen einnimmt.

Vermarktung soll im November starten

Voraussichtlich ab Mitte November will die Gemeinde die Wohnbauplätze auf den Markt bringen. Rund 40 Interessenten sind im Bauamt derzeit bekannt. Bauamtsleiter Hans-Peter Hege rechnet erfahrungsgemäß mit weiteren Interessenten, nach Verkaufsstart. Wer sich am Ende tatsächlich für einen Bauplatz bewirbt, ist indes offen. Vergeben werden die Bauplätze nach den „Vergaberichtlinien für Wohnbauplätze der Gemeinde Argenbühl“. Im Januar soll der Gemeinderat über erste Vergaben entscheiden.

Aktuell läuft auf dem Gelände der Kanalbau. Je nach Wetterlage soll der Straßenbau noch in diesem Jahr bis Mitte Dezember weitgehend abgeschlossen werden, sonst erst im kommenden Frühjahr. Straßennamen hat der Gemeinderat nun allerdings festgelegt.

Beide Straßen haben nun ihre Namen

Die von der in den Ort führenden Isnyer Straße abbiegende Straße in das Gebiet, wird schlicht „Rummels“ heißen. An ihr liegen vornehmlich die zur Isnyer Straße hin gelegenen gewerblichen Bauplätze. Die Gemeinde hat auf der Fläche ein reines Wohngebiet mit einem Mischgebiet kombiniert, wo sich auch Gewerbe ansiedeln kann. Die als Schleife durch das Wohngebiet führende Straße wird den Namen „Beim Gründelsmoos“ tragen, passend zum nahen Moorgebiet.

Beide Namen wurden im Ratsgremium kontrovers diskutiert und Argumente abgewogen, letztlich aber einstimmig beschlossen. Vorgebracht wurde etwa das Argument, dass „Rummels“ bislang das Gesamte Gebiet bezeichnete. Die Verwaltung hegte Zweifel, dass sich dies halten wird und wollte den Namen nicht verschwinden lassen. Der im Gemurmel der Räte zu vernehmende Vorschlag „Aufm Rummels“ war indes wohl eher ein Scherz am Rande.

Es gibt mehrere gewerbliche Interessenten

Die Quadratmeterpreise für die sieben Bauplätze im Mischgebiet hat die Gemeinde bereits vor ein paar Monaten festgelegt: 130 Euro für rein gewerbliche Nutzung, 190 Euro sobald Wohnen dabei ist. Einen ersten Bauplatz hat die Gemeinde bereits verkauft ‐ an das Zweiradfachgeschäft 2-Rad Schubert aus Eisenharz. Laut Verwaltung gibt es weitere Interessenten.

Drei weitere Bauplätze im nordöstlichen Teil des Gebiets, die formal im Mischgebiet liegen, wird die Gemeinde bis auf weiteres nicht vermarkten. Sie will abwarten, wie sich die Nachfrage im gewerblichen und wohnbaulichen Bereich entwickelt.