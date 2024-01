Der Ton in der öffentlichen Diskussion um die geplanten Windräder im Wald zwischen Ratzenried und Siggen wird rauer. Auch das war eine Erkenntnis nach der jüngsten Veranstaltung der Bürgerinitiative gegen Windkraft in Argenbühl, denn dabei gab es auch teilweise harsche Vorwürfe gegen die Verwaltung. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgehakt - und der Bürgermeister bezieht Stellung.

Was bisher in Sachen Argenbühler Windkraft geschah

Es war im Sommer, als das Thema „Windkraft in Argenbühl“ öffentlich Fahrt aufnahm. Schon in der Ratssitzung Anfang Juli wurde bekannt, dass ein Investor bei der Gemeinde Interesse angemeldet hatte, im Dorfer und Sigger Wald bis zu drei Windkraftanlagen zu bauen. Dies vor dem Hintergrund, dass in dem Bereich laut baden-württembergischem Windatlas genügend Wind bläst und der Regionalverband dort einen sogenannten Suchraum ausgewiesen hatte.

Um über das im Raum stehende Windkraftprojekt möglichst gut zu informieren und den Prozess konfliktarm zu begleiten, beschloss der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig, das Forum Energiedialog ins Boot zu holen. Ein vom Land finanziertes Fachbüro soll dabei den Dialog mit den Bürgern begleiten. In Argenbühl gehörten dazu bislang ein Infobrief an die Haushalte, eine Exkursion zu einer bereits realisierten Windkraftanlage für Rat und Interessierte sowie eine Infoveranstaltung.

Diese gab es Mitte November in der Ratzenrieder Turnhalle, wenige Wochen zuvor hatte der Regionalverband aus den Suchräumen in der Region einzelne Vorranggebiete herausgefiltert - darunter auch das rund 36 Hektar große Waldstück zwischen Ratzenried und Siggen. Bei der Veranstaltung stellte der Projektentwickler seine Pläne vor, ein Schallgutachter sprach über Abstände und Lärmwerte, Landratsamt und Regionalverband informierten zum Verfahren. Bürger hatten danach die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Weil der Bürgerinitiative (BI) an diesem Abend die Argumente gegen Windkraft zu kurz kamen, organisierte sie am 19. Januar im Josefshaus eine eigene Veranstaltung, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und um vor gut 100 Interessierten die Gründung eines Vereins „zur Bewahrung der Natur“ anzukündigen, über den der Kampf gegen die Windkraft künftig koordiniert werden soll.

Welche Vorwürfe die Windkraftgegner der Verwaltung machen

Zahlreiche Gesichtspunkte zur Windkraft seien bei der Infoveranstaltung der Gemeinde nicht oder kaum erwähnt worden, hieß es bereits in der Einladung zur BI-Veranstaltung im Ratzenrieder Josefshaus. Für eine Demokratie sei dies bedauerlich, so BI-Mitglied Berthold Büchele. Und: „Siggener und Ratzenrieder Gemeinderäte hätten über die Pläne viel früher informieren müssen.“

Peter Herrmann, einer der Referenten bei der BI-Info, behauptete, dass die Verwaltung bereits Vorgespräche mit den Investoren geführt habe und - entgegen der Aussage des Bürgermeisters - aktiv an den Planungen der Windkraftanlagen beteiligt sei. „Das ist unlauter und nicht aufrichtig“, so der Siggener.

Vorher-Nachher-Bilder wie diese zeigte die Bürgerinitiative gegen Windkraft in Argenbühl bei der Infoveranstaltung in Ratzenried. (Foto: bee )

Um seine Behauptung zu untermauern, zeigte er der „Schwäbischen Zeitung“ an dem Abend eine Kartenskizze des für Windkraft vorgesehenen Bereichs zwischen Ratzenried und Siggen, die er aus dem Verwaltungsumfeld erhalten habe. Die Skizze stammt laut Herrmann von Anfang Mai, also Monate bevor der Regionalverband offiziell die sogenannten Vorranggebiete zur Windkraft festgelegt hat, und enthalte bereits detaillierte Infos zu Grundstücksverhältnissen, Abständen zu umliegenden Siedlungen und zu möglichen Standorten der Windräder.

Wie der Bürgermeister zu den BI-Aussagen Stellung bezieht

Zu der Infoveranstaltung der Gemeinde in der Ratzenrieder Turnhalle seien alle am Prozess Beteiligten eingeladen gewesen und zu Wort gekommen, sagt Roland Sauter, nur die Vertreter des Naturschutzes hätten abgesagt. Ziel der Veranstaltung sei es gewesen, die Pläne vorzustellen und Infos von neutralen Sachverständigen zu geben, so der Bürgermeister weiter. „Es war nicht als Diskussion von Befürwortern und Gegner der Windkraft geplant.“

Auch den Vorwurf, zu spät informiert zu haben, will Sauter nicht gelten lassen. „Wir haben schon bei der Ratssitzung Anfang Juli informiert, da hatte der Projektierer die Grundstücksverhandlungen noch gar nicht abgeschlossen.“ Zu der besagten Skizze, die von Anfang Mai und aus der Verwaltung stammen soll, sagt der Bürgermeister: „Diese Skizze kann eigentlich nur vom Projektierer stammen.“ Denn die Firma Res Deutschland sei auf die Gemeinde wegen eines Vorabgesprächs zugekommen. „Und es ist doch ganz normal, dass sich eine Kommune über Planungen von Firmen bei uns informiert“, so Sauter.

Den Vorwurf, dass sich die Verwaltung aktiv an den Planungen beteiligt habe, weist er dabei vehement zurück. „Wir haben nicht aktiv mitgeplant und sind auch nicht aktiv auf die Suche nach Grundstücken gegangen“, sagt der Bürgermeister. Und bezeichnet den BI-Vorwurf als „Unterstellung“. „Wir können schon deshalb nicht aktiv mitplanen, weil uns dafür bei Windrädern die Fachkompetenz fehlt.“ Insgesamt sagt Sauter zur Vorgehensweise der Gemeinde, dass man sich bei dem Ganzen auch hätte zurücklehnen können, da der Einfluss der Kommune im Genehmigungsverfahren gering sei. „Wir haben uns aber entschlossen, aktiv in den Informationsprozess einzusteigen, und das wird uns nun zum Vorwurf gemacht.“

Wie Sauters Reaktion zur Stellungnahme der Kirche ausfällt

Stand jetzt ist ein Windrad auf einem Waldgrundstück der Pfarrei Siggen geplant. Vor diesem Hintergrund gab es laut einem Artikel von Argenbühls Pfarrer Rupert Willburger im Amtsblatt eine Anfrage des Kirchengemeinderats Siggen zu den Windkraftplänen ans bischöfliche Ordinariat. Dessen Antwort, laut Gemeindeblatt: Obwohl die Diözese den Weg zu erneuerbaren Energien grundsätzlich unterstütze, genehmige man den Bau eines Windkraftrads auf einem kirchlichen Grundstück nur, „wenn die Anwohner/innen damit einverstanden sind und es keine Einwände und Widerstände gibt“.

Für Roland Sauter ist diese Antwort „nicht ganz schlüssig“, der Bürgermeister will die Aussage aber nicht weiter kommentieren. Nur so viel: „Das ist für die Kirchengemeinde eine schwierige Situation, sie kommt zwischen die Fronten, weil es Gegner und Befürworter der Windkraft gibt.“ Ähnlich wie in anderen Regionen, wo Windkraft geplant ist, gebe es auch in Argenbühl das gesamte Meinungsspektrum. „Unser Anliegen ist es, eine fachliche Diskussion zu ermöglichen“, so der Bürgermeister. „Ich habe aber schon den Eindruck, dass man im Umgangston manchmal die richtige Ebene verlässt.“