Voting bei Argenbühler Blumenschau startet am 21. August

Nachdem die Gärten in Isny und Argenbühl in ihrer vollen Pracht blühten und per Kamera die schönsten Blumen–Holz–Kombinationen fotografisch festgehalten worden sind, startet laut Ankündigung das Online–Voting über die beeindruckendsten Gärten. Vom 21. August bis zum 10. September besteht die Möglichkeit, sich die Aufnahmen auf den beiden Websites www.argenbuehl.de/blumenschau oder www.isny.de/blumenschau anzusehen und die Stimme abzugeben.

Das Lieblingsbild kann über das Onlineformular unter www.isny.de/blumenschau mit der entsprechenden Nummerierung eingesandt werden. Pro Person darf nur eine Stimme abgegeben werden. die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Die kompletten Teilnahmebedingungen findet man unter www.isny.de/votingblumenscha.

Als Dankeschön können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Voting an einer Verlosung teilzunehmen. Als Preis winkt eine Jahreskarte für die Landesgartenschau 2024 in Wangen. Das Foto mit den meist abgegebenen Stimmen sowie zwei weitere engagierte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer werden ebenfalls prämiert und für ihre schönen Gärten belohnt.