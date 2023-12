Unbekannter kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Wohnmobil

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr von der K 8012 bei der Siggener Höhe von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei wurden laut Polizeibericht ein Wegweiser, ein Leitpfosten sowie ein Wohnmobil beschädigt, das auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe mehrerer tausend Euro zu kümmern. Anhand zurückgelassener Fahrzeugteile konnte eine Polizeistreife einen roten Renault Twingo, Baujahr 2007 bis 2012, als Verursacherfahrzeug ermitteln. An dem Twingo dürfte der rechte Außenspiegel fehlen, der Wagen müsste zudem entsprechende Beschädigungen aufweisen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07522/9840 bei den Ermittlern melden.