Argenbühl

Roland Sauter für zweite Amtszeit in Argenbühl verpflichtet

Argenbühl / Lesedauer: 1 min

Per Handschlag verpflichtete Roland Kempter in seiner Eigenschaft als erster Stellvertreter des Bürgermeisters Roland Sauter auf seine zweite Amtszeit. (Foto: vsti )

(vsti) ‐ Die Formalie, die laut Gemeindeordnung in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vorgenommen werden muss, stand am Mittwoch gleich an erster Stelle der Tagesordnung. Roland Kempter, erster Stellvertreter des Bürgermeisters von Argenbühl, verband seine Aufgabe mit ein paar persönlichen Worten.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 10:41 Von: Vera Stiller